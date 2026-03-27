Vợ chồng thu nhập gần 40 triệu nhưng toàn thiếu trước hụt sau

Vợ chồng tôi đều làm nhân viên văn phòng ở thành phố, thu nhập cả hai mỗi tháng khoảng gần 40 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn con số, thấy có vẻ tạm ổn nhưng thực tế, tháng nào chúng tôi cũng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, phải tính toán từng khoản chi tiêu.

Chúng tôi có một con nhỏ đang học mẫu giáo, tiền học và tiền ăn mỗi tháng gần 5 triệu đồng. Tiền thuê nhà 7 triệu, tiền điện nước, internet, gửi xe khoảng hơn một triệu, vào mùa hè có thể lên 2 triệu hoặc hơn. Riêng tiền sinh hoạt như ăn uống, sữa, bỉm cho con đã tốn thêm vài triệu nữa. Mỗi đầu tháng nhận lương, vợ chồng tôi thường ngồi ghi lại các khoản cần chi, nhìn qua vẫn thấy còn dư nhưng chỉ cần phát sinh vài việc là mọi thứ lại đảo lộn.

Có tháng con ốm phải đi khám, tiền thuốc men hết gần 2 triệu. Có tháng xe máy hỏng phải sửa, lại thêm một khoản. Chưa kể những dịp tụ tập bạn bè, hiếu hỉ, đám cưới, đám giỗ, về quê thăm ông bà, mỗi lần đi là vài triệu đồng. Những khoản này không có trong kế hoạch nhưng gần như tháng nào cũng xuất hiện. Cuối tháng nhìn lại tài khoản, số tiền còn lại rất ít, thậm chí có lúc phải dùng đến tiền tiết kiệm.

Vợ chồng tôi cũng cố gắng tiết kiệm như hạn chế mua sắm những đồ không cần thiết, không đi chơi xa. Dù vậy, tiền vẫn không để ra được bao nhiêu. Có lần hai vợ chồng thử ghi chép chi tiêu chi tiết trong ba tháng, mới thấy phần lớn tiền đi vào những khoản nhỏ lẻ như ăn uống, đồ dùng trong nhà, tiền học của con, xăng xe, phí sinh hoạt. Mỗi khoản không lớn nhưng cộng lại thành số tiền đáng kể.

Áp lực nhất là khoản tiết kiệm cho tương lai. Chúng tôi muốn để dành một khoản phòng khi ốm đau hoặc có việc đột xuất nhưng nhiều tháng chỉ để được vài triệu rồi lại phải rút ra dùng. Chuyện mua nhà gần như chưa dám nghĩ tới, vì chỉ riêng tiền sinh hoạt hiện tại đã chiếm gần hết thu nhập. Nhiều người khuyên nên đầu tư hoặc làm thêm để tăng thu nhập, nhưng sau giờ làm, vợ chồng tôi chủ yếu dành thời gian cho con và nghỉ ngơi, khó sắp xếp thêm công việc.

Hiện tại, mỗi tháng của chúng tôi trôi qua theo một vòng quen thuộc: nhận lương, chi tiêu, xử lý các khoản phát sinh rồi chờ đến tháng sau. Bài toán chi tiêu trong gia đình tôi vì thế lúc nào cũng phải cân nhắc từng khoản, giữ được cân bằng đã là một việc không đơn giản. Có ai từng rơi vào tình trạng như gia đình tôi chưa? Mọi người đã xử lý thế nào?

