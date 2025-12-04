Quân đội phải đẩy mạnh khoa học công nghệ gắn với an toàn, bảo mật thông tin

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Quốc phòng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái số và cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin.

Ngày 4/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Tổng Bí thư đánh giá năm 2025, Bộ Quốc phòng và toàn quân hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Ông nhấn mạnh 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 với khối lượng công việc lớn; đồng thời là năm đầu triển khai chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại. Ông nhất trí với phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, xác định chủ đề năm là "quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Tuấn Huy

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao năng lực tham mưu chiến lược; tăng cường nghiên cứu, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các đơn vị tiếp tục xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Các đơn vị phải tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe, điều kiện huấn luyện và công tác của bộ đội theo phương châm "thực túc, binh cường".

Về đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư yêu cầu tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; ngăn ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Quân đội cần tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa.

Sơn Hà