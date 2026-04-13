Quân đội Mỹ nêu mục tiêu phong tỏa ở eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ thông báo chỉ ngăn chặn tàu đến và đi từ các cảng của Iran, sau khi ông Trump ra lệnh phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 12/4 thông báo sẽ bắt đầu chặn toàn bộ giao thông hàng hải đến và đi từ các cảng ở Iran từ 10h hôm nay (21h giờ Hà Nội), theo lệnh phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Donald Trump công bố trước dó.

"Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu của tất cả quốc gia ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman", thông báo có đoạn.

CENTCOM khẳng định sẽ "không cản trở tự do hàng hải" đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.

Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ tại Trung Đông hôm 10/3. Ảnh: US Navy

Tổng thống Trump trước đó thông báo phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, cho biết ông đã lệnh cho hải quân Mỹ chặn "toàn bộ tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz".

Ông khẳng định mục đích là để gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi và mở cửa hoàn toàn eo biển, thêm rằng Iran không được phép thu lợi từ kiểm soát tuyến hàng hải này. "Tôi cũng chỉ thị cho hải quân tìm kiếm và chặn bắt mọi tàu thuyền đã trả phí cho Iran trên vùng biển quốc tế. Không ai trả phí bất hợp pháp được di chuyển an toàn trên biển cả", ông cho hay.

Theo hãng thông tấn AFP, có thông tin cho rằng Iran có kế hoạch thu phí với tàu đi qua eo biển Hormuz.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo "đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cho biết nước này sẽ "không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào từ Mỹ". Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani gọi tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump là "lố bịch".

Thông báo của ông Trump được cho là bắt nguồn từ thất bại của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan, khi hai bên không đạt được thỏa thuận sau 21 giờ đối thoại. Tổng thống Trump nhận định sự kiện đã "diễn ra tốt đẹp" khi hai nước đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân".

Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cho biết Iran đã đưa ra "các sáng kiến mang tính xây dựng", song Washington không giành được sự tin tưởng của Tehran. Nghị sĩ Iran Mahmoud Nabavian, người tham gia cuộc đàm phán, tiết lộ rằng trong số các yêu cầu từ Mỹ có "cùng chia sẻ lợi ích từ eo biển Hormuz" và Iran từ bỏ kho uranium được làm giàu ở mức 60%.

Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ) ở eo biển Hormuz do Iran công bố ngày 9/4. Ảnh: IRGC

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.

Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn và mở cửa lại eo biển, IRGC ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại tuyến hàng hải. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)