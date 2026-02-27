Quân đội Mỹ bắn hạ drone của lực lượng biên phòng

Các nghị sĩ Dân chủ nói rằng quân đội Mỹ khai hỏa vũ khí laser để hạ drone của lực lượng biên phòng, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump.

"Chúng tôi vô cùng bất ngờ với thông tin Lầu Năm Góc đã bắn hạ thiết bị bay không người lái của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) bằng hệ thống vũ khí có độ nguy hiểm cao", nghị sĩ Dân chủ Rick Larsen, Bennie Thompson và Andre Carson, thành viên Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Hạ viện Mỹ, cho biết hôm 26/2.

Họ chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì trì hoãn dự luật lưỡng đảng nhằm đào tạo người vận hành thiết bị bay không người lái (drone), cũng như cải thiện phối hợp giữa Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). "Đây là hậu quả của sự kém cỏi đó", thông cáo của nhóm nghị sĩ có đoạn.

Thiết giáp Mỹ gắn hệ thống vũ khí laser chống drone. Ảnh: Boeing

Sau khi sự việc xảy ra, FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay xung quanh căn cứ Fort Hancock, phía đông nam thành phố El Paso thuộc bang Texas, nhằm đảm bảo an ninh. Động thái không ảnh hưởng đến các chuyến bay trong khu vực.

FAA, CBP cùng Lầu Năm Góc sau đó thông báo quân đội Mỹ "đã áp dụng quyền chống drone để hạ một vật thể dường như đang đe dọa hoạt động trong vùng trời phục vụ mục đích quân sự". Các cơ quan cho biết vụ bắn hạ nằm trong nỗ lực tăng cường an ninh biên giới, diễn ra ở cách xa khu vực dân cư và những tuyến bay thương mại, song không nêu vị trí cụ thể.

Không phận tại El Paso từng bị phong tỏa trong hơn 7 giờ vào ngày 10/2 sau khi quân đội Mỹ khai hỏa vũ khí laser gần căn cứ Fort Bliss, song không thành công. Quyết định đóng không phận lúc đó khiến một số chuyến bay đến và đi từ El Paso bị hủy.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy ngày 20/2 khẳng định quyết định đóng không phận ở El Paso không sai, đồng thời cho rằng vấn đề không nằm ở việc thiếu liên lạc giữa các cơ quan.

Lo ngại đối với mối đe dọa từ drone ngày càng tăng tại Mỹ, sau khi phương tiện này chứng minh năng lực trong nhiều xung đột khắp thế giới. Quốc hội Mỹ cuối năm ngoái đồng ý trao quyền hạ drone bất hợp pháp cho nhiều cơ quan hành pháp cấp bang và địa phương. Trước đây, chỉ có số ít cơ quan liên bang của Mỹ có quyền thực hiện điều này.

Không phận bị phong tỏa ở thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ ngày 10/2. Đồ họa: FAA

Chính phủ Mỹ đã chi hơn 250 triệu USD để giúp các bang chuẩn bị đối phó với drone trước khi World Cup 2026 diễn ra, cũng như loạt buổi lễ nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh vào mùa hè này. Ngoài ra, 250 triệu USD cũng dự kiến được phân bổ vào cuối năm nay để tăng cường năng lực chống drone của Mỹ.

Các băng đảng ma túy thường xuyên dùng drone để đưa hàng từ Mexico qua biên giới và giám sát hoạt động của CBP. Drone cũng làm tăng nguy cơ tai nạn xung quanh các sân bay, khi nhiều phương tiện suýt va chạm với máy bay chở khách.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)