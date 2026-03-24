Quân đội Iran 'không cần thủy lôi' để kiểm soát eo biển Hormuz

Quân đội Iran tuyên bố đang kiểm soát hoàn toàn vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, không cần rải thủy lôi để khẳng định vị thế.

"Iran nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vịnh Ba Tư, cũng như vùng biển ngoài khơi Oman và eo biển Hormuz. Nhờ ưu thế và sức mạnh vượt trội, chúng tôi không cần rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư và sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm đảm bảo an ninh khi cần thiết", phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho hay hôm 23/3.

Ông cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran và các đối tác khu vực "có thể bảo vệ vịnh Ba Tư trước mối đe dọa từ Mỹ - Israel". "Các cường quốc bên ngoài không có quyền can thiệp", ông nói.

Xuồng tuần tra của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở vịnh Ba Tư tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Hội đồng Quốc phòng Iran trước đó cảnh báo mọi tuyến đường tiếp cận và giao thông ở vịnh Ba Tư, cũng như bờ biển trong khu vực, sẽ bị rải đầy thủy lôi các loại nếu có âm mưu tấn công bờ biển và các đảo của Iran. Theo cơ quan này, phương án trả đũa bằng thủy lôi sẽ "khóa chặt vịnh Ba Tư".

Vịnh Ba Tư là tuyến hàng hải huyết mạch dầu mỏ của thế giới nằm giữa các nước vùng Vịnh và nối ra biển Arab thông qua eo biển Hormuz.

CNN đầu tháng này dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Thông thường, khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển mỗi ngày, song việc Iran đóng cửa tuyến hàng hải này đã gây gián đoạn, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao và giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 23/3 cho biết Iran đã thực hiện loạt biện pháp cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel đi qua eo biển Hormuz.

Vị trí vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Chiến sự giữa Israel, Mỹ với Iran đã bước sang tuần thứ tư và các bên đều chưa cho thấy sẽ dừng hành động quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran để chấm dứt xung đột, song Tehran bác bỏ thông tin này.

Thủy lôi là một trong những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.

Điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi trên biển trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải các thiết bị nổ này cao hơn.

Huyền Lê (Theo CNN, Anadolu Agency, RIA Novosti)