Quân đội Hàn Quốc thừa nhận 'thất bại' vụ người Triều Tiên vượt biên

Tướng Won In-choul thừa nhận thất bại và xin lỗi vì binh sĩ không ngăn được người Triều Tiên vượt biên, bất chấp nhiều tín hiệu cảnh báo.

"Chúng tôi đã thất bại trong thực thi nhiệm vụ của mình", tướng Won In-choul, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), ngày 5/1 phát biểu tại phiên họp của ủy ban quốc phòng thuộc quốc hội nước này. "Là Chủ tịch JCS, tôi xin lỗi vì đã khiến người dân lo ngại".

Tuyên bố được tướng Won đưa ra sau khi một người Triều Tiên ngoài 30 tuổi vượt giới tuyến tối 1/1 để trở về quê hương. Người này đã đào tẩu đến Hàn Quốc hồi tháng 11/2020, nhưng dường như chán ngán công việc làm lao công tầm thường nên đã quyết định vượt biên.

Trong cuộc họp báo ngày 5/1 thông báo về kết quả điều tra vụ vượt biên, chỉ huy tác chiến JCS Jeon Dong-jin cho biết các binh sĩ Hàn Quốc lần đầu phát hiện người đàn ông Triều Tiên tiến tới khu vực giới tuyến lúc 12h15 ngày 1/1 sau khi một camera an ninh gần Đường Kiểm soát Dân sự phát hiện hình ảnh người này.

Họ gửi thông điệp cảnh báo, song không ngăn người đàn ông Triều Tiên, vì cho rằng anh ta đang đi tới một ngôi làng gần đó.

Chỉ huy tác chiến JCS Jeon Dong-jin trong cuộc họp báo ngày 5/1 thông báo về kết quả điều tra vụ vượt biên. Ảnh: Yonhap.

Các camera được lắp tại tiền đồn của Hàn Quốc ngoài Khu Phi quân sự (DMZ) tiếp tục ghi lại hình ảnh người đàn ông này ba lần nữa, song các binh sĩ Hàn Quốc cũng không có động thái ngăn chặn nào, dường như do không phát hiện được kịp thời.

Khi người đàn ông Triều Tiên vượt hàng rào thép gai và xâm nhập DMZ lúc 18h36, hệ thống báo động kích hoạt, đèn pha bật sáng và còi cảnh báo cất lên. 6 binh sĩ Hàn Quốc tới hiện trường để kiểm tra hàng rào, song "không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường".

Các quan chức quốc phòng cho biết quân đội Hàn Quốc đã kiểm tra video do camera an ninh ghi lại, song không thấy hình ảnh người đàn ông Triều Tiên nói trên đi vào khu DMZ "do có sai lệch về thời gian giữa video lưu trên máy chủ và sự kiện thực tế".

Quân đội Hàn Quốc chỉ mở chiến dịch truy lùng người đàn ông Triều Tiên vào lúc 21h17, khi phát hiện anh ta ở khu DMZ bằng thiết bị quan sát ảnh nhiệt. Tuy nhiên, nỗ lực truy tìm thất bại khi người đàn ông này đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên lúc 22h49.

Quân đội Hàn Quốc hứng nhiều chỉ trích vì không ngăn được vụ vượt giới tuyến dù đã tuyên bố sẽ tăng cường phòng thủ dọc theo DMZ. Tướng Won khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để ngăn những sự việc tương tự xảy ra.

Hồi tháng 2/2021, một người đàn ông Triều Tiên bơi qua vùng biển giữa hai nước và đặt chân tới Hàn Quốc mà không bị lực lượng biên phòng phát hiện, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook phải xin lỗi công khai. Hồi tháng 11/2020, một người Triều Tiên khác cũng vượt qua biên giới với Hàn Quốc mà không vấp phải trở ngại nào.

Vị trí Khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: Al Jazeera.

Nguyễn Tiến (Theo Yonhap)