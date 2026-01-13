Đĩa cơm tấm 50 K mất ngon bên cạnh khay thịt sống

Tôi rơi vào thế khó xử khi trước mặt là đĩa cơm tấm thơm ngon nhưng lại ngồi ăn cạnh khay thịt sống.

Có lần, tôi đi ăn cơm tấm, một tiệm được giới thiệu là rất ngon. Nói như thế này, một đĩa cơm tấm thơm phức, bắt mắt. Tôi gọi một đĩa sườn bì chả, giá 50 nghìn đồng.

Đĩa cơm vừa để lên bàn, chủ quán liền bê một khay nhựa chứa thịt sống ra lò than đặt ngay trước cửa. Và tôi là vị khách ngồi trước cửa, gần chỗ nướng thịt. Tôi thấy trọn vẹn cả quá trình ấy: từng miếng thịt còn tươi, được gắp trực tiếp lên vỉ, cháy xèo xèo.

Một lần đi ăn quán làm chả nướng cũng vậy, chủ quán dùng tay quấn thịt vào xiên rồi nướng. Ở các quán bán đồ tươi sống, gà vịt... hình ảnh tương tự không hề hiếm.

Khoan nói tới việc khói phả thẳng ra đường hay ảnh hưởng người xung quanh, điều khiến tôi mất ngon là một câu hỏi rất đơn giản: Liệu chúng ta có đang quá dễ dãi với chuyện chế biến đồ ăn tươi sống ở các hàng quán hay không?

Đồ sống, đồ chín được đặt cạnh nhau ra sao? Tay vừa cầm thịt sống có rửa sạch trước khi chạm vào đồ chín không? Và những thao tác ấy có thực sự đảm bảo an toàn vệ sinh cho người ăn?

Thực tế, đây không phải câu chuyện của riêng một quán cơm tấm. Từ bún chả, bánh mì thịt nướng cho tới các quán nướng vỉa hè, cảnh thịt sống bày lộ thiên, đặt sát khu vực chế biến đồ ăn chín là điều quen thuộc đến mức nhiều người coi đó là bình thường. Có lẽ, trong khuôn khổ bài viết này, tôi cũng bị xem là khó tính.

Thịt sống có thể mang vi khuẩn, tay người chế biến nếu không được vệ sinh đúng cách rất dễ trở thành cầu nối lây nhiễm chéo sang thực phẩm đã nấu chín. Chưa kể khay nhựa, mặt bàn, vỉ nướng, than củi... tất cả đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn thực phẩm, thứ mà người ăn chỉ có thể tin tưởng chứ khó kiểm chứng.

Ở góc độ người bán, có thể họ không cố tình làm ẩu. Nhiều quán nhỏ, bán vỉa hè, không gian chật hẹp, thiếu trang thiết bị, nhân lực ít, nên tiện đâu làm đó.

Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc hơn khi bàn về cách chế biến đồ ăn tươi sống ở hàng quán. Không cần những yêu cầu quá cao siêu gì cả, chỉ là phân biệt rõ đồ sống - đồ chín, có dụng cụ riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp bằng tay trần, và giữ khu vực chế biến gọn gàng, sạch sẽ hơn một chút.

Thu Tâm