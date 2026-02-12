Quan chức Trung Quốc thiệt mạng vì ngã ngựa khi quay phim quảng bá địa phương

Hạ Kiều Long, quan chức Trung Quốc nổi tiếng trên mạng, qua đời ở tuổi 47 do cưỡi ngựa khi quay phim quảng bá nông nghiệp địa phương.

Bà Hạ, giám đốc Trung tâm Phát triển Thương hiệu và Tiếp thị sản phẩm Nông nghiệp Tân Cương từ năm 2023, bị chấn thương đầu nghiêm trọng do ngã ngựa khi đang quay chương trình tiếp thị sản phẩm thịt bò tại Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bác Nhĩ Tháp Lạp ở Tân Cương hôm 11/1.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà không qua khỏi và tử vong vào ngày 14/1. Thông tin này được chính quyền chính thức công bố ngày 9/2.

Bà Hạ Kiều Long trong video quảng bá nông sản địa phương năm 2020. Ảnh: Nfnews

Trong video đăng trên tài khoản cá nhân có 6,7 triệu người theo dõi vào ngày cuối cùng của năm 2025, bà Hạ từng chia sẻ bản thân làm việc quá sức nên không có thời gian rảnh dành cho gia đình. Tuy nhiên, bà khẳng định chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn này, bởi bà coi sứ mệnh của mình là quảng bá sản phẩm quê hương ra thế giới.

Hạ Kiều Long là một trong những cán bộ nhà nước đầu tiên tại Trung Quốc trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Năm 2020, đoạn video bà mặc trang phục đỏ, cưỡi ngựa trên cánh đồng tuyết trắng xóa ở Tân Cương đã gây bão mạng xã hội với hơn 600 triệu lượt xem.

Bà Hạ từng giữ chức Phó huyện trưởng Chiêu Tô, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Ili, được người dùng mạng đặt biệt danh quan chức quảng bá văn hóa du lịch "dũng cảm nhất". Sự nổi tiếng của bà đã mang lại doanh thu 140 triệu nhân dân tệ (20 triệu USD) cho nông sản địa phương vào năm 2021 và tạo ra 2.000 việc làm mới.

"Sức ảnh hưởng trên mạng của tôi là để phục vụ nhân dân", bà nói.

Bà Hạ ngã ngựa năm 2020. Ảnh: Nfnews

Hồi tháng 7/2020, bà cũng từng bị ngã ngựa. Chồng và mẹ đẻ thường xuyên lo lắng, khuyên bà dừng các hoạt động nguy hiểm, nhưng bà cho rằng mọi rủi ro đều đáng giá nếu có thể quay được những thước phim đẹp về quê hương. Bà thậm chí từng ngồi trên một chiếc giường treo lơ lửng cách mặt đất 100 m để quảng bá sản phẩm bông Tân Cương.

Lễ tang của bà Hạ được tổ chức tại quê nhà ở huyện Chiêu Tô ngày 14/1. Nhiều người dân địa phương đã tới đưa tang. Các cửa hàng hoa địa phương cho biết đã "cháy hàng" do người dân khắp cả nước gửi hoa viếng.

Sự ra đi của bà làm dấy lên tranh luận về xu hướng quan chức làm nội dung trực tuyến. Sau thành công của bà Hạ, nhiều lãnh đạo ngành du lịch như Lưu Hồng, giám đốc Phòng Văn hóa Du lịch Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, cũng học tập bằng cách hóa thân thành hiệp khách trong video quay năm 2022. Một số quan chức khác mặc trang phục dân tộc thiểu số, hát nhạc rap, chơi nhạc cụ, hoặc nói tiếng Anh, để thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, một số người cho rằng "các quan chức không nên quá sa đà vào việc trở thành người có ảnh hưởng. Thay vào đó, họ nên tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá cả và trấn áp nạn lừa đảo du lịch tại địa phương".

Bà Hạ trước khi qua đời. Ảnh: Nfnews

Hồng Hạnh (Theo SCMP, Nfnews)