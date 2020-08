Quan chức Trung Quốc: 'Có thể gửi 100 USD để Trump đóng băng'

Trưởng đại diện của Bắc Kinh tại Hong Kong mỉa mai lệnh trừng phạt của Mỹ là vô ích vì ông không có tài sản ở nước ngoài.

"Bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt chỉ có nghĩa là tôi đã làm những gì tôi nên làm cho đất nước và Hong Kong", Lạc Huệ Ninh, giám đốc Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong ngày 8/8 ra tuyên bố tại đặc khu.

"Chẳng phải đây là một 'lệnh trừng phạt' vô ích vì tôi không có bất kỳ tài sản nào ở nước ngoài sao? Tất nhiên, tôi cũng có thể gửi 100 USD cho ông Trump để ông ấy đóng băng", ông Lạc nói.

Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh. Ảnh: CGTN.

Mỹ ngày 7/8 áp lệnh trừng phạt với Lạc Huệ Ninh, trưởng đặc khu Carrie Lam cùng 9 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục khác vì "làm suy yếu quyền tự trị" của đặc khu. Theo đó, toàn bộ tài sản tại Mỹ và lợi ích liên quan của các quan chức có tên trong danh sách hay các tổ chức do họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

Hong Kong gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là "tàn bạo, không cân xứng và phi lý" và cảnh báo "rốt cuộc các công ty Mỹ tại Hong Kong sẽ phải chịu ảnh hưởng".

Trong một tuyên bố riêng biệt với ông Lạc, Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong gọi hành động này là "tàn bạo và thô lỗ". "Ý đồ xấu xa của các chính trị gia Mỹ trong việc hỗ trợ những người chống Trung Quốc và gây rối ở Hong Kong đã bị lộ rõ", văn phòng cho hay.

Trump nhiều lần đe dọa đưa ra hành động nhằm vào Trung Quốc từ khi nước này áp luật an ninh Hong Kong. Luật hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Phương Vũ (Theo SCMP)