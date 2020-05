Quan chức Mỹ chỉ trích chính sách 'cơ bắp' của Trung Quốc

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho rằng chính sách thiên về "cơ bắp" mới của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng.

"Những hành động Trung Quốc đang thực hiện sẽ tác động không chỉ tới tình hình tại eo biển Đài Loan, mà còn sẽ ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á, tới nước láng giềng Ấn Độ và nhiều quốc gia khác", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 27/5.

Tuyên bố được Stilwell đưa ra sau khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuần trước cho rằng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đã bước vào "giai đoạn rủi ro cao" và Bắc Kinh cần tăng cường "tinh thần đấu tranh, sử dụng đấu tranh để thúc đẩy ổn định".

Đây là một trong những lần hiếm hoi quan chức quân sự hàng đầu Trung Quốc nêu đích danh đối thủ trong tuyên bố của mình. Ông Ngụy cũng cáo buộc Mỹ "tăng cường gây chèn ép và kiềm chế" Trung Quốc từ khi Covid-19 bùng phát.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây gia tăng liên quan đến một loạt vấn đề. Trong lúc thế giới tập trung đối phó với Covid-19, Trung Quốc tăng cường các hoạt động đòi yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, tiến hành các hoạt động diễn tập quân sự gần đảo Đài Loan, thúc đẩy chính sách "ngoại giao chiến lang" nhằm tìm cách "kể lại câu chuyện" về Covid-19.

Quân đội Trung Quốc gần đây cũng tăng cường lực lượng đến khu vực tranh chấp ở biên giới với Ấn Độ, khiến căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột.

"Cách tiếp cận mới và đầy tính cơ bắp này sẽ khiến công việc của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khó khăn hơn rất nhiều", Stilwell nhận định.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell trả lời phỏng vấn ở Narita, Nhật Bản, tháng 7/2019. Ảnh: Reuters.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chính sách của Trung Quốc sẽ khiến thế giới nhận ra rằng Bắc Kinh đang thúc đẩy một mô hình quản trị mới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông, việc quốc hội Trung Quốc gần đây thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh Hong Kong càng "thể hiện điều đó rõ ràng hơn".

Quốc hội Trung Quốc chiều qua bỏ phiếu thông qua "Nghị quyết về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh" để giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng luật an ninh. Luật này cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu, đồng thời cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

"Trung Quốc muốn đàm phán trên vị thế của kẻ mạnh, theo phương châm chân lý thuộc về kẻ mạnh trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại, sử dụng đòn bẩy kinh tế và nhiều thứ khác", Stilwell nói.

Ông cho rằng các sự kiện gần đây cho thấy Bắc Kinh đang ngày một nỗ lực tìm kiếm vị thế lớn hơn trên toàn cầu, bằng cách sử dụng ưu thế về tài chính, kinh tế. "Nhưng trong quá trình này, họ sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn", Stilwell tuyên bố.

Mai Lâm (Theo Economic Times)