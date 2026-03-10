Quan chức Iran nói ông Trump 'nên coi chừng chính mình bị xóa sổ'

Quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố không e sợ những lời đe dọa của Mỹ, cảnh báo Tổng thống Trump nên coi chừng khả năng "chính mình bị xóa sổ".

"Dân tộc Iran đầy tinh thần hy sinh không sợ hãi những lời đe dọa rỗng tuếch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay cả những người quyền lực hơn ông ta cũng không thể xóa sổ dân tộc Iran. Hãy coi chừng chính mình bị xóa sổ", Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani hôm nay đăng trên mạng xã hội X.

Bài đăng xuất hiện sau khi ông Trump dọa tấn công Iran "khốc liệt gấp 20 lần so với những gì họ đã phải hứng chịu cho đến nay" nếu Tehran ngăn chặn dòng dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Beirut, Lebanon tháng 8/2025. Ảnh: AFP

Chiến sự Iran bùng phát từ 28/2 và đã kéo dài 11 ngày. Tehran không chấp nhận yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" mà ông Trump đưa ra. Iran cũng tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông, gây thiệt hại với các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu ở khu vực.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 9/3, ông Trump bày tỏ có thể sẵn sàng đối thoại với Iran, nhưng việc đó phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể. Theo ông, Tehran rất muốn đàm phán.

Tổng thống Mỹ nhắc lại sự không hài lòng với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. "Tôi không tin ông ấy có thể sống yên ổn", người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Vị trí chiến lược của Iran tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Ông Trump cũng lặp lại những bình luận trước đó rằng kết quả chiến dịch của Mỹ ở Iran "vượt xa mong đợi" và ông ngạc nhiên khi Iran tấn công các nước Vùng Vịnh bằng tên lửa, máy bay không người lái.

Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết. Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, khiến hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này bị gián đoạn nghiêm trọng.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Iran sẽ không cho phép Trung Đông xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này vẫn tiếp diễn.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Fox News)