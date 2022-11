Quan chức an ninh Nga thăm Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thăm thủ đô Tehran, tham gia các cuộc thảo luận về tình hình an ninh với giới chức Iran.

"Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev sẽ tham gia các cuộc tham vấn an ninh Nga - Iran với sự góp mặt của đại diện các bộ ngành hai nước và giới chuyên gia", cơ quan truyền thông của Hội đồng An ninh Nga cho biết hôm nay, nhưng không cho biết nội dung thảo luận cụ thể.

Ông Patrusev là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga và Iran ngày càng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là khi cả hai nước đều hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Ông Patrusev trong một cuộc họp ở Moskva hồi năm 2018. Ảnh: TASS.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder hôm 8/11 cho biết Lầu Năm Góc lo ngại khả năng Nga đang tìm cách sở hữu tên lửa đạn đạo Iran để triển khai tại Ukraine, nhưng thừa nhận chưa thấy dấu hiệu về hoạt động này.

Nga gần đây tăng cường tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn tại Ukraine bằng tên lửa cùng máy bay không người lái (UAV) tự sát. Các vụ tập kích phá hủy 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực mất điện và nước. Moskva phủ nhận sử dụng UAV do Tehran cung cấp trong những cuộc tấn công, nhấn mạnh các đòn đánh đều sử dụng khí tài nội địa.

Iran nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. Tehran nói rằng họ phản đối vũ trang cho cả Moskva và Kiev trên chiến trường Ukraine, hướng tới mục tiêu ngăn xung đột. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc truyền thông phương Tây tung tin "vì mục đích chính trị".

Ngoại trưởng Iran Houssein Amir-Abdollahian hôm 5/11 cho biết nước này chỉ chuyển lượng nhỏ UAV cho Nga trước chiến sự và bác bỏ thông tin sắp cung cấp tên lửa đạn đạo.

Vũ Anh (Theo TASS, Reuters)