Quán cà phê tạo 'rừng' hoa tươi cho khách check in

Mở cửa khoảng một tháng, quán cà phê Everbloom trên phố Châu Long luôn kín các "nàng thơ" chụp ảnh. Vào ngày cuối tuần, quán thường dừng nhận khách từ 10h để đảm bảo không gian trải nghiệm.

Sức hút của quán nằm ở không gian nhà cổ, hoa tươi được thay mới thường xuyên, kết hợp cùng cây xanh tạo nên "khu rừng nhỏ" giữa Hà Nội. Khoảng 500-700 cành hoa và cây xanh các loại được sử dụng để bài trí không gian quán.