Quán cà phê tạo 'rừng' hoa tươi cho khách check in

Mở cửa khoảng một tháng, quán cà phê Everbloom trên phố Châu Long luôn kín các "nàng thơ" chụp ảnh. Vào ngày cuối tuần, quán thường dừng nhận khách từ 10h để đảm bảo không gian trải nghiệm.
Sức hút của quán nằm ở không gian nhà cổ, hoa tươi được thay mới thường xuyên, kết hợp cùng cây xanh tạo nên "khu rừng nhỏ" giữa Hà Nội. Khoảng 500-700 cành hoa và cây xanh các loại được sử dụng để bài trí không gian quán.
Quán cà phê là tâm huyết của nghệ sĩ cắm hoa Hà Minh Khôi - nghệ sĩ người Việt đầu tiên trở thành thành viên của Viện thiết kế hoa Mỹ (AIFD). Mỗi tuần, anh đều đổi phong cách để đem đến "chiếc áo mới" cho khách ghé quán.
Quán có ba tầng, mỗi tầng có hai gian phục vụ khách chụp ảnh, chứa tối đa 50 người cùng lúc. Giá đồ uống và đồ ăn dao động từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi món.
Dịp Tết, khách đổ đến đông kín quán từ lúc 9h. Nhiều người đi hơn 10 km tới quán từ 7h30 để chụp được không gian thoáng đãng hơn.
Tại những góc chụp được ưa chuộng, mỗi người thường mất từ 5 đến 7 phút để thực hiện bộ ảnh cá nhân. Nhiều khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt, tuy nhiên đa phần đều có ý thức giữ trật tự nên không xảy ra chen lấn vị trí chụp ảnh.
Để mọi người đến đều có thể trải nghiệm không gian "rừng hoa", chủ quán không nhận quá lượng khách tối đa. Ngoài ra, khách được nhắc không sử dụng flash để tránh làm phiền tới người khác.
"Không gian hiện tại đúng như những gì tôi hình dung với hoa tươi xen lẫn đồ dùng trang trí như bình, gương. Tất cả được đo ni đóng giày trong từng góc nhỏ để mọi người tới trải nghiệm cái đẹp", chủ quán Hà Minh Khôi nói.
Ngô Thị Thu Hương, nhân viên cắm hoa tại quán với ba năm trong nghề, đảm nhiệm vai trò bài trí hoa mỗi ngày. Cô xử lý các yêu cầu đặt hoa của khách và trang trí khu vực lối vào tầng một. Trong hình là dàn hoa được cắm theo phong cách "Garden" (khu vườn), với các loại hoa nhỏ tạo cảm giác tự nhiên như cẩm chướng đơn, cúc.
Nguyễn Thu Trang (thứ hai bên trái) đi hơn 10 km tới quán từ 7h sau khi thấy một số video trên mạng xã hội. Cô cho biết không gian thực trông còn đẹp hơn so với trên mạng, các món ăn cũng được trang trí bắt mắt, phù hợp để chụp ảnh.
"Sáng sớm đến khi quán còn chưa mở, tôi đã thấy họ đang cắt và cắm hoa. Thực sự ít nơi ở Hà Nội có lượng hoa tươi nhiều thế này", cô nói. Cả nhóm sau đó dành khoảng bốn tiếng tại quán để chụp áo dài.
Với Phương Linh (áo trắng), một người yêu hoa, quán cà phê là điểm chụp ảnh lý tưởng. Cô cho rằng mỗi góc nhỏ tại đây đều cho thấy sự chỉn chu và cầu kỳ của chủ quán.
Ngoài chụp hình, nhiều người đến quán thư giãn, chơi đàn trong không gian yên tĩnh trên tầng ba.
Theo chủ quán, mô hình quán cà phê chụp ảnh thường phải thay đổi bối cảnh liên tục để giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm hoa cùng con mắt nghệ thuật, anh tin có thể duy trì sức hấp dẫn sau mỗi lần đổi phong cách.
Hoài Anh
Ảnh: Giang Huy