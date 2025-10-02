'Sinh viên tháng chỉ có 3 triệu đồng nhưng phải ra quán cà phê 35 K làm bài tập nhóm'

Cả nhóm bạn ra quán cà phê làm bài tập nhóm, tôi rơi vào thế buộc phải tham gia cùng.

Tôi đang là sinh viên năm nhất. Tôi ở ký túc xá nên đỡ được khoản thuê nhà, nhưng tiền ăn, tiền đi lại mỗi tháng cũng ngốn gần hết ba triệu mà gia đình gửi. Có một điều khó nói là tuần nào nhóm bạn cũng rủ đi quán cà phê làm bài tập nhóm. Một ly nước rẻ nhất cũng 30 - 35 nghìn đồng.

Một số bạn gia đình có điều kiện thì chi phí này không đáng kể, còn tôi và nhiều bạn khác đang sống dựa vào trợ cấp gia đình thì khoản chi này rất đau đầu.

Trong khi đó, ký túc xá có phòng tự học, nhưng các bạn chê không có máy lạnh. Thư viện trường thì quá tải, ít khi có chỗ ngồi. Lựa chọn quán cà phê dường như là giải pháp tiện lợi nhất, vừa có wifi, vừa có máy lạnh.

Tôi thấy mình như đang phải cố thích nghi với những chuẩn mực ngầm. Nhà trường có thư viện nhưng không đủ chỗ, có phòng tự học nhưng điều kiện chưa đáp ứng nhu cầu.

Nên chăng đã đến lúc trường đại học cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về không gian học tập cho sinh viên. Những phòng tự học thoáng mát, đủ bàn ghế, đủ wifi... nước uống. Và quan trọng hơn, những bạn có hoàn cảnh khó khăn sẽ bớt cảm giác lạc lõng khi tham gia các hoạt động nhóm.

Na Thơ