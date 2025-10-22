'Chụp hình để sống ảo cần gì thuê nhiếp ảnh gia'

Nhiếp ảnh có 'rời xa cái thật' với những bức ảnh sáng sủa, nịnh mắt mà quên đi 'nắm bắt khoảnh khắc'?

Khi nói về nhiếp ảnh, tôi luôn nêu cao tinh thần chân thành (cái thật). Tạo dáng mà không khéo, kết nối mà không sâu, thì cảm xúc chẳng thể "thật", và rồi rất dễ rơi vào trạng thái "sượng".



Để khơi dậy được cái sự thật thì ngoài những yếu tố kỹ thuật và cái "khiếu" nắm bắt khoảnh khắc, thì còn bao nhiêu yếu tố bên ngoài.



Người chụp ảnh còn phải tìm hiểu về tâm lý học, giao tiếp, phong tục, tập quán, lĩnh vực chuyên môn,... để hiểu và kết nối với người khác. Ví dụ, nếu không hiểu về "tính nam" - "tính nữ" thì sao biết nên gợi ý động tác của chủ thể cho phù hợp (mạnh mẽ hay mong manh, hạnh phúc hay thất vọng...)?



Tất cả kiến thức và kinh nghiệm ấy có chung mục đích là hướng tới "câu chuyện thật", tức là không có sự méo mó, làm màu... Ví như việc chụp trong không gian đình, chùa mà ăn mặc hở hang táo bạo, hay thậm chí mặc nhầm trang phục của một nền văn hóa khác...



Thị trường phổ thông chủ yếu hiểu ảnh đẹp qua hình thức ảnh sáng sủa, nịnh mắt. Bởi chạy theo sự đẹp ấy, nhiều người đã xa rời cái "thật": Bằng mọi giá phải chỉnh sửa chân dài, mặt sáng bóng, cằm nhọn, môi xinh... Bởi vậy, yếu tố khoảnh khắc và câu chuyện ắt bị xem nhẹ đi.



Nếu tư duy về "cái đẹp" như vậy (chỉ về hình thức), ta đâu nhất thiết phải thuê một người dùng máy ảnh chuyên nghiệp? Camera điện thoại đã rất nét và các công cụ AI đã chỉnh sửa rất tốt (ghép khung cảnh ảo vào hình, chỉnh sửa mặt ảo như đại phẫu thuật), đâu cần chụp những tấm hình chỉ để rồi chúng sẽ được chỉnh sửa thật khác?



Còn nếu tư duy về "sự thật", người chụp ảnh đã cố gắng tạo điều kiện để chủ thể thoải mái là chính họ hay chưa? Người khách hàng cũng nên tự hỏi "mình tìm đến những trải nghiệm, cảm xúc thật", hay chỉ là một tấm hình đẹp về hình thức (tiêu chuẩn) mà người thợ nào cũng chụp được?



Ảnh đẹp mà không thật thì cũng sớm quên, nhưng khoảnh khắc thật sẽ kể một câu chuyện thật mà người ta còn muốn tìm về.



Tình yêu cũng vậy, không chân thành mà cứ che đậy bằng hình thức thì cũng nhạt nhòa, chán nản, mệt mỏi...

William D. Nguyen