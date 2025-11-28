Quán bánh tôm Hà Nội 40 năm 'đắt khách' trong ngõ Đồng Xuân

Quán bánh tôm của bà Phạm Thị Ầm, 65 tuổi, nằm ở đầu ngõ chợ Đồng Xuân, giữa phố cổ Hà Nội, nổi tiếng trong khu vực. Bà Ẩm cho biết quán do mẹ và bà ngoại mở bán cách đây khoảng 40 năm.
Trong không gian quán gần 10 m2, bà Ầm bày bàn ghế nhựa, phục vụ khoảng 10 người cùng một lúc, đông khách nhất là trưa và tối. Khách chủ yếu là dân văn phòng, người dân ở khu vực lân cận và khách du lịch.
Một khách quen gần 70 tuổi sống ở cạnh phố Hàng Chiếu thường đến mua bánh mang về. Con gái bà ở TP HCM mỗi lần ra Hà Nội đều đặt mua vài chục chiếc, hút chân không để mang về làm quà.
Để phục vụ khách, ngoài bà Ầm và con gái, còn có thêm một nhân viên. Bốn bếp than liên tục đỏ lửa.
Chủ quán dùng muôi múc bột, khoai lang cho thêm tôm lên trên cùng, thả vào chảo dầu sôi đến khi lớp bột vàng đều, không còn dính. Bánh sau đó được chuyển sang chảo bên cạnh, rán thêm khoảng 5 phút ở mức lửa vừa để giòn đều.
Bà Ầm cho hay các nguyên liệu như khoai, tôm được đặt mua từ mối quen, đảm bảo độ tươi, ngon.
Chủ quán giữ nguyên công thức làm bánh từ hàng chục năm trước do mẹ truyền lại. Bột mì được hòa nhuyễn với trứng, thêm bột nghệ và khoai lang thái sợi.
Nhiều hàng bánh tôm ở Hà Nội tại khu vực hồ Trúc Bạch, Phủ Tây Hồ không có khoai, nhưng bà Ầm cho hay theo đúng công thức lâu đời, bánh tôm Hà Nội phải có khoai. Điều này giúp món ăn có vị bùi ngọt đặc trưng, lớp vỏ giòn rụm mà vẫn giữ được độ mềm khi ăn nóng.
Bánh có kích thước khoảng 10 cm, trên cùng đặt một hoặc hai con tôm (tùy độ lớn nhỏ) còn nguyên vỏ.
Khách đến ăn thường gọi 5-7 chiếc một lần, đủ cho hai người. Bà Ầm cắt nhỏ bánh thành ba phần. Khách thưởng thức cùng nước chấm có dưa góp, rau sống để giảm độ ngán của dầu.
Giá bánh 15.000 đồng mỗi chiếc. Mỗi ngày quán tiêu thụ khoảng 600-700 chiếc.
Quán bán vào hai khung giờ, 10h30-13h và 15h-17h30h hằng ngày, sớm hơn nếu có khách chờ. Thời điểm đông nhất từ sau 11h. Khách phải đợi 15 phút mới có chỗ ngồi.
Minh Hà, khách ở Hà Nội, cho hay quán đắt khách, bánh ngon, hợp khẩu vị, tuy nhiên, cô thỉnh thoảng mới ghé vì "không gian hơi chật, giờ trưa phải đợi lâu và không có chỗ gửi xe".
Tâm Anh
Ảnh: Hoàng Giang