Quán ăn vỉa hè, ga tàu điện trong video giành giải thưởng thiết kế quốc tế

Video "Any Other Way" đậm chất giao thoa văn hóa Đông Tây, khi kết hợp hình ảnh quán ăn vỉa hè Hà Nội và ga tàu điện ngầm New York giành giải vàng tại Giải thưởng thiết kế Indigo 2025.

Video Any Other Way của nhà thiết kế, nghệ sĩ trẻ Trần Diễm Quỳnh ra mắt năm 2024, giành giải vàng tại giải thưởng Thiết kế Indigo 2025, hạng mục "Truyền thông Hỗn hợp/Hình ảnh động".

Diễm Quỳnh cho biết, trong các tác phẩm cá nhân, cô sử dụng ẩm thực và tiêu dùng như những yếu tố nhận diện văn hóa Việt. Điều này được thể hiện trong video ca nhạc American Child do cô tự sáng tác, biểu diễn và làm giám đốc nghệ thuật. Khán giả bắt gặp nhiều yếu tố Việt trên bàn tiệc kiểu Mỹ, như là một cách tiếp cận văn hóa Việt tự nhiên.

Với Any Other Way, cô tiếp tục thể hiện sự giao thoa văn hóa thông qua việc kết hợp cảnh các quán ăn vỉa hè Hà Nội và ga tàu điện ngầm New York. Theo Diễm Quỳnh, khi bắt tay vào thực hiện video, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: thể hiện những tầng lớp văn hóa đa dạng của một nghệ sĩ Việt Nam tại New York.

Sự giao thoa giữa Đông và Tây được Quỳnh định hình trong hầu hết các tác phẩm của mình. Lấy cảm hứng từ những nhà hàng ven đường ở Việt Nam, cô tưởng tượng ra khung cảnh đường phố quen thuộc này được chuyển đến một nơi hoàn toàn bất ngờ: một ga tàu điện ngầm ở New York. "Sự kết hợp giữa hình ảnh Việt Nam và Mỹ này là có chủ đích", Quỳnh nói.

Hình ảnh trong Video "Any Other Way". Ảnh chụp màn hình

Bằng cách sử dụng các chất liệu ẩm thực, vật dụng và địa điểm phổ biến ở cả hai thành phố, Quỳnh tạo cho người xem video cảm giác như đang ở giữa hai nơi, hai nền văn hóa mà không thuộc hẳn về một nơi nào, là Hà Nội thân thuộc, bình dị hay NewYork sôi động, hào nhoáng.

Yếu tố typography (kiểu chữ) trong video đều được cô chụp từ đường phố New York. Sau đó tách biệt bằng photoshop và được ghép lại thành các chuỗi chuyển động theo thiết kế để mô phỏng nhịp điệu xúc giác của máy đánh chữ. Mỗi từ MV có từ một đến sáu đoạn clip độc đáo, tổng cộng 118 đoạn clip chuyển động được làm thủ công cho tác phẩm cuối cùng, tạo nên một video giàu hiệu ứng thị giác, chi tiết và gần gũi với con người.

Lời nhạc trong video được làm thủ công từng ký tự, không lặp lại. Ảnh chụp màn hình

Nói về quá trình làm video, Quỳnh cho biết ban đầu, cô đã nghĩ đến việc vector hóa kiểu chữ trong phần mềm và chỉ sử dụng nó như phông chữ riêng, nhưng như thế chưa đủ nói lên được sự giao thoa văn hóa. Chất lượng thủ công trong từng con chữ mới là điều quan trọng. Chính kết cấu và sự không trùng lặp trong từng chữ cái đã mang lại tính chân thực cho sản phẩm.

"Thông qua dự án này, tôi hy vọng sẽ cho thấy văn hóa Việt Nam xứng đáng được vươn tầm thế giới, dù là trong âm nhạc, nghệ thuật thị giác, ẩm thực hay bất kỳ lĩnh vực nào khác và thiết kế thủ công tỉ mỉ vẫn luôn quan trọng", Quỳnh nói.

Thời gian tới cô cho biết sẽ tiếp tục kết hợp thủ công với nội dung văn hóa trong các thiết kế cả trong công việc và trong các dự án cá nhân.

Trần Diễm Quỳnh sinh năm 2000, tốt nghiệp nghề thiết kế đồ họa và viết sáng tạo tại đại học Savannah College of Art and Design (SCAD) tại Mỹ. Cô bắt đầu làm việc tại New York và tham gia nhiều dự án thuộc quảng cáo tại đây.

Trong thời gian học đại học, Diễm Quỳnh bắt đầu thực hiện các dự nghệ thuật tại Hà Nội. Cô tham gia vẽ tại Collective Memory Vietnam, một cửa hàng mỹ thuật tại 12 Nhà Chung. Tại đây, cô cho ra mắt hai dòng tranh, "Hà Nội Cà phê sữa đá" và "36 phố phường, 36 nghề: Dạo quanh Hà Nội cũ" theo phong cách vector hiện đại.

Tác phẩm "Hà Nội Cà phê sữa đá" của Diễm Quỳnh. Ảnh: NVCC

Trong dòng tranh "Hà Nội Cà phê sữa đá" Diễm Quỳnh tái tạo lại cảnh quan rất bình dị của thủ đô: Hồ Tây; Cầu Long Biên, Nhà thờ lớn qua khung cửa quán nhỏ với tấm ri- đô và tranh ảnh treo tường xưa cũ; Cà phê đường tàu nhìn từ cửa sổ nhuốm màu thời gian... Còn với "Hà Nội 36 phố phường", cô lấy ý tưởng từ bố cục truyện tranh để khắc họa mọi khía cạnh đời sống trên các phố cổ Hà Nội: bàn tay người thợ kim hoàn trên phố Hàng Bạc, cụ già hút thuốc lào đầu phố Hàng Vải, hai cha con mua đèn ông sao ở phố Hàng Mã...

Bố cục theo phong cách truyện tranh trong "Hà Nội 36 phố phường". Ảnh: NVCC

Theo Quỳnh, trong hành trình nghệ thuật, dù thực hiện một dự án thương mại nổi bật hay một tác phẩm cá nhân tự sáng tạo, ưu tiên hàng đầu của cô là sự chính xác trong tay nghề thủ công và thiết kế với những kết nối cảm xúc văn hóa và luôn có xu hướng quay trở lại với những hình ảnh gắn liền với Hà Nội.

Giải thưởng Indigo (Indigo Award) là giải thưởng thường niên, tôn vinh các sáng tạo trong thiết kế kỹ thuật số và xây dựng thương hiệu, với hạng mục dành cho các dự án vì sự thay đổi xã hội.

Yên Chi