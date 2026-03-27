Quán ăn Ấn Độ quay lại đun bếp than, củi vì thiếu gas

Khủng hoảng thiếu khí đốt khiến nhiều hàng quán tại Ấn Độ phải thu hẹp thực đơn, chật vật quay lại đun nấu bằng bếp than, củi truyền thống để cầm cự.

Tại một khách sạn lớn gần quảng trường Gandhi Maidan, bang Bihar, quản lý cho biết đơn vị đang nỗ lực gồng gánh chi phí để giữ giá. Tuy nhiên, tại các quán ăn nhỏ bình dân, mặt bằng giá đã biến động mạnh. Một cốc trà tăng từ 5 rupee lên 10 rupee, bánh samosa tăng từ 10 rupee lên 15 rupee.

Ông Allen Christopher, Phó giám đốc một khách sạn tại khu Ramghulam Chowk, cho biết nhà bếp vốn hoạt động 24/7 nay chỉ mở đến nửa đêm. Các món tốn nhiều nhiệt lượng như thịt cừu đã bị gạch khỏi thực đơn. "Chúng tôi phải tính toán sát sao vì lượng gas cung ứng mỗi ngày giảm từ 12 bình xuống chỉ còn 4-5 bình", ông nói. Khách sạn phải tăng cường sử dụng lò đất (tandoor) và bếp từ để thay thế.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt (gas) do ảnh hưởng xung đột Trung Đông đang giáng đòn mạnh vào đời sống người dân Ấn Độ. Mỗi ngày, quốc gia này tiêu thụ khoảng 191 triệu mét khối gas, hơn 1/3 đến từ Trung Đông. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo theo làn sóng hoảng loạn, khiến người dân tại các thành phố lớn như Delhi, Noida và Lucknow phải xếp hàng dài chờ nạp bình gas (LPG) đun nấu.

Nhiều quán ăn ở Ấn Độ đang cắt giảm thực đơn do tình trạng thiếu hụt khí đốt, tăng cường sử dụng than, củi và bếp điện. Ảnh: Financialexpress

Tại khu Ashiana Nagar, các chủ xe bán đồ ăn vặt cũng đang chạy vạy tìm mua bình gas công nghiệp. Ông Rajesh Kumar, chủ một quầy ăn nhẹ, đang phải chiên bánh samosa bằng bếp than dù giá loại nhiên liệu này cũng đã tăng từ 13 rupee lên 20 rupee (gần 6.000 đồng) mỗi kg. Sự thay đổi này khiến khói bụi mù mịt, tốc độ lên món chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng len lỏi vào cả những nơi danh tiếng nhất. Tại Hyderabad, chuỗi nhà hàng Shah Ghouse Café nổi tiếng buộc phải quay lại dùng bếp củi truyền thống để nấu món cơm biryani đặc sản. Việc thiếu gas đúng vào cao điểm tháng lễ Ramadan - thời điểm nhu cầu ăn uống tăng vọt, càng làm tình hình thêm trầm trọng.

Ngay tại thủ đô Delhi, căng tin của các luật sư ở Tòa án Tối cao cũng dán thông báo khẩn trên bàn ăn: "Do thiếu gas, chúng tôi không thể phục vụ món nóng. Thực đơn chỉ còn bánh mì sandwich, salad và trái cây".

Một công nhân đang vận chuyển bình gas LPG tại nhà hàng ở Bengaluru, hôm 11/3. Ảnh: PTI

Để ứng phó, Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Chhattisgarh khuyến cáo hội viên ngừng tích trữ gas để tránh gây hoảng loạn, đồng thời chuyển sang dùng nồi cơm điện, bếp từ. Bộ phận dịch vụ ăn uống của đường sắt Ấn Độ (IRCTC) cũng chỉ đạo các chi nhánh tại ga tàu dùng lò vi sóng, dự trữ thực phẩm ăn liền chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Theo các chuyên gia, nếu nguồn cung không sớm ổn định, làn sóng đóng cửa của các quán ăn nhỏ sẽ diễn ra, đe dọa trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu lao động và làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt của người dân.

Thực tế, không chỉ Ấn Độ, nhiều quốc gia châu Á đang quay lại với than khi chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn chuyến hàng dầu khí qua eo biển Hormuz. Việc phụ thuộc vào "điểm nghẽn" này đang đẩy khu vực vào cuộc khủng hoảng năng lượng mới.

Minh Phương (Theo Timesofindia, AFP)