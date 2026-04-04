'Quách Tương đẹp nhất màn ảnh': Tự tin khi mặt mộc

Diễn viên Hong Kong Lý Ỷ Hồng, đóng "Thần điêu đại hiệp", nói thoải mái và tự tin nhất khi không trang điểm.

Hơn 10 năm vắng bóng màn ảnh, hôm 3/4, Ỷ Hồng gây chú ý khi xuất hiện trong talkshow do đồng nghiệp cũ của cô - Đỗ Đình Hào - dẫn dắt. Lý Ỷ Hồng nói về cuộc sống ở Canada, quá trình chữa bệnh trầm cảm và suy nghĩ về ngoại hình.

Lý Ỷ Hồng bên chồng, con trai. Ảnh: HK01

Những năm qua, thi thoảng Lý Ỷ Hồng đăng trên trang cá nhân một số ảnh đời thường, nhận các bình luận về nhan sắc. Nhiều người nhận xét cô khỏe mạnh, tự nhiên song cũng có hàng chục nghìn người cho biết "không nhận ra Ỷ Hồng" vì hiện cô mập hơn, gương mặt nhiều nếp nhăn, đồi mồi.

Diễn viên không buồn lòng vì những bình luận về vẻ ngoài. Cô không thích trang điểm, đời thường không mặc cầu kỳ. Lý Ỷ Hồng đón nhận dấu vết tuổi tác, không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ hay dùng các phần mềm để chỉnh ảnh lộng lẫy hơn. Cô thấy thoải mái và tự tin nhất với vẻ ngoài thật của bản thân, cho dù người khác nói thế nào.

'Quách Tương đẹp nhất Thần điêu đại hiệp' không ngại nếp nhăn Ỷ Hồng trong "Thần điêu đại hiệp". Video: TVB

Lý Ỷ Hồng hiện sống cùng chồng con ở Kamloops, Canada, không đóng phim hơn 13 năm qua. Từ năm 2013, cô làm y tá tại khoa tâm thần một bệnh viện. Giai đoạn mới từ Hong Kong tới Kamloops, cô mắc bệnh trầm cảm, mất vài năm điều trị. Sau trải nghiệm đó, Ỷ Hồng mạnh mẽ hơn, tâm trí bình lặng hơn, trân trọng mỗi ngày được sống, mỗi cơ hội việc làm.

Ỷ Hồng, 56 tuổi, thường đăng các bức hình lộ dấu vết tuổi tác. Ảnh: Red Note

Diễn viên tiết lộ gần đây một công ty ở Trung Quốc mời cô đóng phim ngắn. Ỷ Hồng đón nhận cơ hội mới, sẵn sàng trở lại công việc diễn xuất nếu thời gian và vai diễn phù hợp.

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1994, được mệnh danh Quách Tương đẹp nhất trong các phiên bản Thần điêu đại hiệp, nhờ hình tượng lanh lợi, thông minh trong phim của TVB năm 1995. Ở nguyên tác, Quách Tương là con gái của Quách Tĩnh - Hoàng Dung, ngoại hình xinh đẹp, hiểu đời và trượng nghĩa.

Lý Ỷ Hồng thời trẻ. Ảnh: TVB

Ỷ Hồng còn từng tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Kẻ đánh thuê, Ông xã vạn tuế, Giang hồ thập ác, Nam Thiếu Lâm, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Kim chi ngọc diệp 2, Kế hoạch B.

Như Anh (theo HK01)