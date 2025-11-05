Quách Ngọc Ngoan: 'Hai con là động lực để tôi làm việc trả nợ'

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết nghĩ đến hai con như động lực để ráng làm việc, trả nợ nần.

Tối 4/11, diễn viên dự buổi công chiếu Trái tim què quặt (đạo diễn Quốc Công) ở TP HCM, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2023, anh cho biết vỡ nợ vì kinh doanh thất bại, không còn khả năng chi trả các khoản vay. Từ đó, diễn viên sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Đến hiện tại, diễn viên nói cuộc sống của anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dù chưa trả hết số nợ, anh cho biết được đối tác trước đây thông cảm, tạo điều kiện để sớm khắc phục khoản còn lại. "Tôi hứa với họ thanh toán một cách đàng hoàng, triệt để", diễn viên nói thêm.

Quách Ngọc Ngoan nói học cách lạc quan sau biến cố, nghĩ về các con như động lực để trả nợ Quách Ngọc Ngoan nói học cách lạc quan, nghĩ về các con như động lực để trả nợ, trong buổi gặp gỡ truyền thông, tối 4/11. Video: Mai Nhật

Hai con - tên thân mật là Cà Pháo và Sumi - là động lực để anh phấn đấu làm việc trả nợ. Điều tiếc nuối với Quách Ngọc Ngoan là không được kề cận, chứng kiến hai bé khôn lớn mỗi ngày. Các con hiện sống cùng mẹ, những lúc không thể gặp trực tiếp anh thường gọi video hỏi thăm, dặn dò chuyện học hành. Ngắm nụ cười tươi tắn của con, anh như được tiếp thêm năng lượng làm việc.

Giai đoạn chật vật, có những ngày diễn viên không dám ra ngoài, hạn chế tiếp xúc bạn bè. Anh xúc động khi biết còn nhiều người thương và quan tâm đến anh, trong đó có bạn bè thân thiết thuộc giới showbiz. Mỗi lần lướt mạng xã hội, diễn viên đọc được nhiều bình luận từ khán giả, ủng hộ các vai diễn của anh.

"Ngược lại, nhiều người từng là bạn thân nhưng khi xảy ra chuyện tôi lại không thể liên lạc, dù tôi chưa từng ngỏ lời nhờ vả gì ở họ. Tôi cũng không trách vì hiểu đó là chuyện bình thường trong cuộc sống", anh nói.

Quách Ngọc Ngoan: 'Tôi bị nhiều người cắt liên lạc sau biến cố vỡ nợ' Quách Ngọc Ngoan nói bị nhiều người cắt liên lạc sau biến cố vỡ nợ. Video: Mai Nhật

Theo Quách Ngọc Ngoan, hiện thu nhập của anh chủ yếu đến từ nghề diễn, bên cạnh một số dự án làm cùng người thân. Anh biết ơn khi được nhà sản xuất mời tái xuất sau bảy năm, kể từ phim Người bất tử (Victor Vũ). "Dù tôi từng vướng ồn ào, êkíp không bắt buộc phải ký cam kết giữ hình ảnh. Khi đạo diễn Quốc Công ngỏ lời mời, tôi hỏi anh 'Có chắc không', vì nghĩ còn nhiều diễn viên trẻ hợp hơn tôi. Song, anh vẫn giao kịch bản vì tin tưởng khả năng, trân trọng nỗ lực của tôi", anh nói.

Trước những cơ hội được làm nghề, anh cố gắng làm việc, hạnh phúc khi hàng ngày còn được bận rộn trên trường quay. Diễn viên duy trì lối sống lành mạnh, mỗi sáng thường đi tập gym và chạy bộ. Thời gian rảnh, nếu không đi diễn, anh đọc nhiều sách, nhất là dòng tác phẩm về đề tài chữa lành. Quách Ngọc Ngoan nói duy trì thói quen, giữ thể trạng tốt để sẵn sàng với công việc. "Tôi muốn tạo niềm tin với các nhà sản xuất lẫn khán giả rằng bản thân luôn trong trạng thái tích cực. Nếu mọi người thấy tôi tăng cân hoặc vẻ ngoài lôi thôi, rất khó để tôi có cơ hội trở lại", anh cho biết.

Sắp tới, Quách Ngọc Ngoan dồn sức với điện ảnh, xuất hiện liên tiếp trong năm phim từ đây đến Tết Bính Ngọ. Sau Trái tim què quặt, anh tiếp tục đóng cùng diễn viên Quang Tuấn, ca sĩ Hoài Lâm trong Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường). Anh còn diễn cùng Steven Nguyễn - mỹ nam Mưa đỏ - trong tác phẩm Trại buôn người, dự kiến ra mắt đầu năm sau.

Quách Ngọc Ngoan ở buổi ra mắt tác phẩm mới, tối 4/11. Ảnh: Thanh Huyền

Quách Ngọc Ngoan, 41 tuổi, quê Cà Mau, nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt. Anh từng giành nhiều giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020. Năm 2017, vai chính trong Người bất tử - phim tâm linh do Victor Vũ đạo diễn - gây tiếng vang với chuyên môn, giúp anh trở thành gương mặt được đánh giá cao.

Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan kết hôn với diễn viên Lê Phương nhưng đổ vỡ sau ba năm chung sống. Họ có con trai chung - bé Cà Pháo, 13 tuổi. Sau ly hôn, diễn viên gắn bó với doanh nhân Phượng Chanel hơn sáu năm, có con gái - bé Sumi, hơn năm tuổi. Tháng 4/2021, cả hai chia tay, con gái anh sống cùng mẹ ở Hà Nội.

Trailer Người bất tử Quách Ngọc Ngoan trong trailer phim "Người bất tử". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật