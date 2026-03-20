Quả thận của người mẹ cứu cuộc đời con trai 14 tuổi

Con trai 14 tuổi đang suy thận giai đoạn cuối, chị Vy, 39 tuổi, quyết tâm điều trị khỏi bệnh lý của bản thân để đủ điều kiện hiến thận ghép cho con.

"Làm bố mẹ chỉ mong mang lại điều tốt nhất cho con", chị Vy nói tại buổi công bố ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Nhi đồng 1, ngày 20/3. Nhìn con trai hồi phục khỏe mạnh, chị cảm thấy những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp.

Sóng gió ập đến gia đình cách đây một năm, khi con trai đầu lòng đang khỏe mạnh bỗng da xanh xao, phù mặt. Ban đầu mẹ chỉ nghĩ con thiếu chất, sau đó sốc khi nhận chẩn đoán con suy thận giai đoạn cuối không rõ nguyên nhân. Từ đó, cậu bé gắn liền với những lần lọc màng bụng tại nhà, lượng nước tiểu sụt giảm chỉ còn khoảng 300 ml mỗi ngày, phải dùng nhiều thuốc kiểm soát huyết áp và tạo máu.

Ghép thận là con đường tối ưu nhất để cứu con, chồng chị xung phong hiến tạng đầu tiên. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho thấy anh không cùng nhóm máu và một số chỉ số không tương thích. Tia hy vọng duy nhất lúc này dồn cả vào chị Vy. May mắn, các xét nghiệm cho thấy người mẹ hoàn toàn tương thích.

Trong lúc sàng lọc trước ghép, chị Vy bất ngờ phát hiện mắc một bệnh lý lao tiềm ẩn, buộc phải điều trị 3 tháng đến khi ổn định đủ điều kiện phẫu thuật hiến tạng. Suốt thời gian đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của chị không phải bệnh tật của bản thân, mà là nỗi ám ảnh "sẽ tước đi cơ hội cứu con của mình".

Bằng ý chí của người làm mẹ và sự can thiệp kịp thời của bác sĩ, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ để cả hai mẹ con bước vào ca đại phẫu hôm 5/3.

Các y bác sĩ trong ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1, ngày 5/3. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Nhi đồng 1 - một trong ba cơ sở tuyến cuối về nhi khoa phía Nam, với sự hỗ trợ của PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, nguyên Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy. Êkíp phải đối mặt với cấu trúc giải phẫu khó là quả thận của người mẹ có đến hai động mạch và hai tĩnh mạch (bình thường chỉ có một), tĩnh mạch rất ngắn và nằm ở vị trí thấp. Trong khi đó, thể trạng bé nhận thận lại khá nhỏ bé. Sau ghép, thận ghép hồng hào trở lại và bệnh nhi có nước tiểu chảy ra ngay trên bàn mổ - chứng tỏ thận mới đã hoạt động tốt - toàn bộ êkíp phẫu thuật vỡ òa.

BS.CK2 Nguyễn Đức Quang, Trưởng khoa Thận Nội tiết, đánh giá nhờ được ghép tạng sớm chỉ sau một năm phát hiện bệnh, thể trạng bé chưa suy kiệt nghiêm trọng nên quá trình phục hồi rất tốt. Ngay ngày hậu phẫu đầu tiên, lượng nước tiểu tăng lên hơn 4.600 ml. Sáng 16/3, bé được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn. Người mẹ cũng xuất viện khỏe mạnh sau mổ 4 ngày.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết ghép tạng là "mảnh ghép cuối cùng" để hoàn thiện bức tranh y tế chuyên sâu của bệnh viện tuyến cuối này. Tương lai, viện định hướng phát triển mạnh mẽ 5 mũi nhọn chuyên sâu và sẽ tiến tới ghép tim, ghép gan.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đang quản lý khoảng 31 bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối. Ghép tạng là giải pháp tối ưu, nhưng nguồn tạng hiến vô cùng khan hiếm. Các bác sĩ kỳ vọng có thêm nguồn tạng hiến từ người chết não để có thể ghép cứu các bé.

Lê Phương