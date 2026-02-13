Đàn ông có nên trả 100% tiền hẹn hò, quà tặng ngày Valentine?

Ai sẽ là người trả tiền cho buổi hẹn hò dịp Ngày lễ Tình nhân 14/2?

Tôi vừa đọc một bài viết từ Australia về chuyện Valentine và thấy thú vị. Người viết ra tận bãi biển hỏi chuyện rằng đàn ông có nên chi trả hẹn hò, quà tặng vào ngày Valentine:

- Nhiều cô gái Gen Z nói thẳng: Nếu là những buổi hẹn đầu, đàn ông nên chi trả.

- Một số khác linh hoạt hơn: Mối quan hệ lâu dài thì có thể san sẻ.

- Vài chàng trai được hỏi trả lời: "Đó là điều các cô gái kỳ vọng ở chúng tôi".

- Thậm chí có người xem việc trả tiền là biểu hiện của "quý ông".

Với những câu trả lời trên, có phải mọi người ngày càng cởi mở về bình đẳng giới, nói nhiều về 50/50 chia tiền, về độc lập tài chính... thì Valentine dường như vẫn là dịp các cô gái khá nhất quán khi nghĩ "đàn ông nên chi trả" cho buổi hẹn hò này.

Vậy việc đàn ông là người rút ví, thì buổi hẹn hò Valentine liệu có 'lãng mạn' hơn?

BK