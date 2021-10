'Quá nhiều người Việt không hiểu bản chất bảo hiểm ôtô'

Cần hiểu rõ quy trình, điều khoản, điều kiện của bảo hiểm ôtô để tránh làm hại cho chính mình và gây hoang mang cho người khác.

Đọc nhiều bài viết trong những ngày qua về bảo hiểm ôtô thì tôi nhận ra rất ít người hiểu và thậm chí còn chưa từng đọc qua các điều khoản, điều kiện khi mua bảo hiểm. Đến khi có sự cố thì không biết dùng loại bảo hiểm nào và không có bất kỳ hiện trường, cuộc gọi hay biên bản nào mà chỉ nói miệng thì bảo hiểm nào đền cho?

Trước hết bảo hiểm ôtô tại Việt Nam có 2 loại. Bảo hiểm bắt buộc hay còn gọi trách nhiệm dân sự và loại còn lại là bảo hiểm tự nguyện hoặc gọi nôm na là bảo hiểm thân vỏ.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đây là loại bảo hiểm bắt buộc phải có, dùng chủ yếu để đền cho người bị chúng ta gây tai nạn, để tránh trường hợp khi lái xe gây tai nạn mà không có tiền đền. Tên gọi đã nói lên tất cả, tức là bảo hiểm này thay chúng ta đền bù thiệt hại mức độ dân sự cho người bị hại và khi sử dụng chắc chắn cần biên bản của công an và đại diện bên bảo hiểm xuống hiện trường để xác minh tai nạn, làm biên bản bảo hiểm.

Thông thường xe sẽ bị giam để điều tra, kết quả hầu như là sẽ bị công an phạt ít nhất vài triệu, có khi giam bằng lái. Vì lý do đó ít ai dám sử dụng nếu không thật sự cần thiết như tai nạn nghiêm trọng, chết người, thiệt hại trên vài chục triệu... Mọi người khi biết mình có lỗi thường sẽ tự thỏa thuận "móc" tiền túi ra đền, còn đỡ hơn là bị công an lập biên bản. Xin nhắc lại, trong những vụ nghiêm trọng thì bảo hiểm này rất cần, tai nạn nhẹ nên tự đền cho đỡ rắc rối và thiệt đơn, thiệt kép.

Bảo hiểm tự nguyện

Loại bảo hiểm này được biết đến nhiều với tên gọi bảo hiểm thân vỏ, dùng để sửa chữa xe của chính mình khi chẳng may mình tự có lỗi làm hỏng chiếc xe của mình. Và bảo hiểm này rất dễ sử dụng, tất nhiên vẫn phải cần theo quy định bảo hiểm.

Quy định vẫn phải có biên bản hoặc hiện trường nhưng thường không cần công an. Khi gây tai nạn tất nhiên tài xế vẫn phải đền cho người bị nạn nếu có (nếu không dùng bảo hiểm dân sự thì tự bỏ tiền túi) còn chiếc xe của mình sẽ được bảo hiểm sửa chữa, nhưng phải có sự có mặt của nhân viên bảo hiểm xác nhận hiện trường, trừ trường hợp thông báo tổng đài mà nhân viên không xuống được thì mới được chụp ảnh hiện trường và rời đi. Điểm mấu chốt trong bảo hiểm này đó là chỉ đền xe khi chúng ta có lỗi.

Nhiều người tôi chứng kiến tại các garage yêu cầu bảo hiểm đền cho mình nhưng vì sĩ diện hay thiếu hiểu biết mà cứ khăng khăng là mình không lỗi mà bị người khác gây lỗi. Thì lúc này bên chịu trách nhiệm phải là bên bảo hiểm trách nhiệm dân sự của bên gây lỗi. Và tất nhiên hậu quả là bảo hiểm tự nguyện bên mình vô can, tự lo mà đi đòi bên kia. Chỉ cần nhận lỗi do mình thì đã xong rồi, sĩ diện ảo làm gì?

Ngoài ra nhiều người hoàn toàn không hiểu vấn đề này hoặc cố tình không hiểu, cứ tai nạn xong rời đi mà không có bất kỳ thông báo hoặc biên bản giá trị nào rồi hôm nào vui vui lên yêu cầu bảo hiểm sửa xe. Như vậy là hoàn toàn sai luật và chắc chắn không được đền do không có căn cứ gì cả, nếu may mắn lắm thì cũng sẽ bị chế tài.

Trên đây là khái niệm cơ bản và ví dụ về cách sử dụng các loại bảo hiểm ôtô tại Việt Nam.

Độc giả Vũ Khôi