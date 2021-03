Quả Cầu Vàng: 'Soul' đoạt giải thứ hai

08h40 Mark Ruffalo thắng giải nam chính

"Người khổng lồ xanh" Mark Ruffalo đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc - Limited Series" cho vai chính trong mùa một series I Know This Much Is True. Nhiều thành viên gia đình anh cùng xuất hiện trên livestream khi nhận giải. Trong bài phát biểu tại nhà, anh kêu gọi mọi người chống biến đổi khí hậu. Các con của nam diễn viên cũng xuất hiện trên màn hình. Mark Ruffalo sinh năm 1967 trong một gia đình trung lưu tại Mỹ, có bố là người gốc Italy và mẹ mang hai dòng máu Pháp - Canada.

I Know this much is true dựa theo tiểu thuyết bán chạy của Wally Lamb, có bối cảnh nước Mỹ vào thế kỷ 20 với câu chuyện gia đình của cặp anh em sinh đôi Dominick và Thomas Birdsey, do Ruffalo đảm nhận và đồng thời anh cũng sẽ là giám đốc sản xuất.