Quả Cầu Vàng: Nữ đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt giải

Chloé Zhao, 38 tuổi, đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" nhờ phim Nomadland, dự án điện ảnh thứ ba trong sự nghiệp của cô. Barbra Streisand là phụ nữ gần nhất đoạt giải này kể từ phim Yentl, phát hành năm 1983. Nomadland được đánh giá là ứng viên nặng ký của mùa giải thưởng năm nay sau khi đoạt giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice tháng 9/2020. Diễn viên, đạo diễn gốc Trung Quốc phóng tác kịch bản phim Nomadland từ sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của Jessica Bruder.

