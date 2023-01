11h00 Tiền truyện "Game of Thrones" thắng giải

House of the Dragon - tiền truyện của series ăn khách Game of Thrones - thắng giải "Series chính kịch xuất sắc". Bộ phim vượt mặt nhiều dự án đình đám trong năm như Better Call Saul, The Crown, Ozak hay Severance. Better Call Saul - ngoại truyện của Breaking Bad - tiếp tục có mùa giải thưởng thất vọng khi được đề cử ở nhiều giải lớn nhưng không chiến thắng.

Cũng trong mảng truyền hình, Abbott Elementary có giải thứ ba - "Series hài và nhạc kịch xuất sắc". Series hài của đài ABC dẫn đầu đề cử mảng truyền hình năm nay với năm đề cử. Nữ chính Quinta Brunson thay mặt êkíp phát biểu trên sân khấu. Cô tôn vinh tầm quan trọng của hài kịch đối với đời sống tinh thần của khán giả. "Trong quãng thời gian khó khăn vừa qua, tôi rất tự hào khi Abbott Elementary đem tới tiếng cười cho nhiều người", Brunson nói.