Quả Cầu Vàng: Diễn viên gốc Việt thắng giải phụ

08h10 Diễn viên gốc Việt thắng Quả Cầu Vàng

Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Quan Kế Huy phát biểu nhận giải. Video: Variety

Quan Kế Huy - diễn viên gốc Việt - thắng giải nam phụ mảng điện ảnh với vai Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once. "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Stephen Spielberg ở đây tối nay. Stephen cảm ơn ông", anh nói. Một trong những dự án đầu tiên tại Hollywood của Quan Kế Huy là vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom.