QNAP hợp tác FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

Ngày 1/10, Tập đoàn công nghệ Đài Loan lĩnh vực NAS, giám sát thông minh, hạ tầng mạng QNAP công bố hợp tác Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services). Theo thỏa thuận, FPT Services sẽ tiếp nhận và cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các dòng sản phẩm QNAP phân phối tại Việt Nam, giúp khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trải nghiệm dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, chuyên nghiệp và chuẩn toàn cầu.

Giám đốc FPT Services (bên trái) và Giám đốc kinh doanh QNAP Việt Nam tại lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra ở FPT Service. Ảnh: QNAP Việt Nam

Các trung tâm bảo hành của FPT Services tại 4 thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng TP HCM và Cần Thơ sẽ hoạt động trong khung giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, và sáng thứ Bảy.

Ngày nay, dịch vụ bảo hành - sửa chữa không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng, mà còn là yếu tố then chốt để các thương hiệu công nghệ tạo dựng niềm tin và sự gắn bó dài lâu. Chia sẻ lý do lựa chọn hợp tác cùng FPT Services, ông Lê Hải Triều, Giám đốc Kinh doanh của QNAP tại Việt Nam, cho biết FPT Services là một trong những đơn vị dịch vụ công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

"Việc hợp tác với FPT Services không chỉ giúp QNAP nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi cho khách hàng, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc mang đến các giải pháp lưu trữ và hạ tầng mạng toàn diện tại thị trường Việt Nam", ông Triều nói. "QNAP không ngừng đổi mới công nghệ, đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái bền vững, nhằm trở thành người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp và người dùng".

Theo đó, sự hợp tác giữa hai bên hướng tới nâng tầm trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đưa chuẩn mực hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của QNAP tại thị trường này.

QNAP Systems, Inc. (Quality Network Appliance Provider) là tập đoàn công nghệ đến từ Đài Loan, dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ mạng (NAS), giám sát thông minh và hạ tầng mạng. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới, mang đến các sản phẩm và dịch vụ giúp doanh nghiệp và cá nhân lưu trữ, bảo vệ, quản lý và khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả. Các thiết bị NAS của doanh nghiệp này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ ảo hóa, mở rộng mạng và quản lý đám mây, giúp người dùng tận dụng tối đa tài nguyên lưu trữ.

(Nguồn: QNAP)