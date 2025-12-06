PVCFC vào Top 10 doanh nghiệp bền vững 2025

PVCFC được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất và Top 5 quản trị công ty bứt phá 2025, nhờ triển khai ESG và quản trị theo chuẩn quốc tế.

Tại Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025 (CSI 2025) ngày 5/12 tại Hà Nội, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất và Top 5 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty bứt phá.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đại diện các bộ, ngành. Bộ chỉ số CSI năm nay được đánh giá có mức độ yêu cầu cao nhất từ trước tới nay, với hơn 130 tiêu chí liên quan đến ESG, quản trị rủi ro, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) phối hợp tổ chức.

PVCFC được vinh danh tại sự kiện ngày 5/12. Ảnh: PVCFC

Trong bối cảnh tiêu chuẩn đánh giá ngày càng khắt khe, PVCFC ghi nhận nhiều kết quả tích cực như giảm 4,45% cường độ phát thải, giảm 5,48% cường độ sử dụng năng lượng; Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong Top 10 nhà máy tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới; đóng góp khoảng 10,62% thị phần phân bón cả nước. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình trồng 300.000 cây xanh giai đoạn 2022–2025 và dành 80 tỷ đồng cho an sinh xã hội năm 2024.

Về quản trị công ty, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa mô hình theo thông lệ quốc tế, đẩy mạnh số hóa trong vận hành và quản trị rủi ro, tăng minh bạch thông tin và nâng vai trò giám sát của hội đồng quản trị. Các cải tiến giúp tối ưu nguồn lực và nâng hiệu suất hoạt động trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Ngày 3/12, PVCFC cũng được ghi nhận tại Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 với hai giải thưởng: Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn và Giải Nhất báo cáo phát triển bền vững nhóm ngành phi tài chính.

Theo doanh nghiệp, các giải thưởng này là nền tảng quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của PVCFC khi chuyển đổi mô hình tổng công ty. Chiến lược ESG được xem là trụ cột định hướng dài hạn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam trong xu hướng kinh tế xanh.

Hoài Phương