PVCFC tổ chức loạt chương trình tri ân đại lý, đối tác

PVCFC tổ chức sự kiện tri ân tại Nhật Bản dành cho đối tác, kết hợp hội nghị chuyên môn, hướng tới củng cố hợp tác và nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối.

Chương trình "Đồng hành cùng thịnh vượng - Nhật Bản 2025" được tổ chức trong tháng 11, dành cho hệ thống đại lý, nhà phân phối và đối tác kinh doanh đạt kết quả xuất sắc trong nước và khu vực Campuchia. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các đơn vị trên có kết quả bán hàng nổi bật, duy trì mức độ hợp tác ổn định và đáp ứng các tiêu chí xét thưởng hàng năm của doanh nghiệp.

Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm đưa đoàn đến Tokyo, Kyoto, Osaka và Kobe, đồng thời tham quan các địa điểm văn hóa như Asakusa Kannon, Núi Phú Sĩ, chùa Kinkakuji và phố Shinsaibashi. Trong khuôn khổ chương trình, các đại lý tham dự Hội nghị tổng kết 2025, nơi Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cập nhật chính sách hỗ trợ, chia sẻ chiến lược sản phẩm mới và định hướng mở rộng kênh bán hàng số.

Đoàn khách hàng doanh nghiệp tham quan núi Phú Sĩ. Ảnh: PVCFC

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tri ân thường niên, đồng thời thể hiện chiến lược chăm sóc, gắn kết và phát triển hệ thống phân phối bền vững của PVCFC. Trước hành trình Nhật Bản, doanh nghiệp từng tổ chức các chuyến tham quan - hội nghị tại Canada, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Mục tiêu của chuỗi hoạt động là tăng cường gắn kết với đối tác, tạo cơ hội trao đổi chiến lược và củng cố sức mạnh hệ thống phân phối.

Trong năm, PVCFC còn tổ chức các hành trình tri ân khác như Canada 2025 hay châu Âu, nhằm ghi nhận đóng góp của các đối tác dẫn dắt tại từng khu vực. Việc duy trì loạt chương trình này thể hiện định hướng xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, nơi mỗi đại lý được xem như một phần của hệ sinh thái tăng trưởng chung thay vì chỉ là kênh tiêu thụ.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PVCFC

Hoạt động tri ân diễn ra trong bối cảnh Phân bón Cà Mau ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong 10 tháng đầu năm, PVCFC đạt doanh thu hợp nhất hơn 14.265 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45% và vượt 164% kế hoạch. Kết quả này có được nhờ mạng lưới phân phối chuyên nghiệp với trên 17.000 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành cả nước và thị trường xuất khẩu trọng điểm trong khu vực, cùng sự đồng hành của hàng trăm đối tác chiến lược.

Song song phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, doanh nghiệp xây dựng mô hình hợp tác đối tác kiểu mới, trong đó mỗi nhà phân phối vừa đảm nhiệm vai trò kênh tiêu thụ, vừa trở thành mắt xích trong hệ sinh thái tăng trưởng chung. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp và đại lý cùng tạo giá trị, cùng mở rộng thị phần. Trên nền tảng quan hệ hợp tác duy trì gần 15 năm, PVCFC liên tục củng cố sức mạnh hệ thống phân phối, xem đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng.

Phó tổng giám đốc PVCFC Nguyễn Thị Hiền trao giải cho các khách hàng có nội dung tương tác nổi bật trong minigame tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Trong năm nay, đơn vị triển khai các chương trình khuyến mại và tri ân linh hoạt theo doanh số, nhóm sản phẩm và khu vực, với tổng ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng như hội thảo kỹ thuật, tài trợ POSM, chương trình trải nghiệm sản phẩm hay tham quan nhà máy để hỗ trợ đại lý nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, PVCFC đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị hệ thống phân phối thông qua App Phân bón Cà Mau, giúp tối ưu hóa quy trình tích điểm, quản lý thưởng, kết nối trực tuyến với chuyên gia và khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, những hoạt động này góp phần hình thành hệ sinh thái phân phối minh bạch, đồng bộ và bền vững, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh số và năng lực cạnh tranh dài hạn. Với gần 15 năm phát triển, doanh nghiệp đã khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Trên cơ sở chất lượng sản phẩm ổn định, chính sách phân phối linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ đồng bộ, PVCFC từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh từ nhà sản xuất phân bón sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện.

Hoàng Đan