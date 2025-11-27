PVCFC tổ chức lễ công bố tên, định hướng hoạt động giai đoạn mới

PVCFC tổ chức sự kiện công bố mô hình Tổng công ty, ngày 26/11 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển với quy mô rộng hơn, quản trị chuyên nghiệp.

Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã xây dựng nền tảng vững chắc về sản xuất, quản trị, chuỗi cung ứng... Đơn vị có hệ thống nhà máy, mạng lưới phân phối, xuất khẩu, cơ chế quản trị, hợp tác trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện nghi thức công bố. Ảnh: PVCFC

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh ngành phân bón và nông nghiệp toàn cầu liên tục biến động, PVCFC có đủ "quy mô - cấu trúc - uy tín" để mở rộng hoạt động theo nhiều hướng như M&A (mua, bán, sáp nhập), mở rộng thị phần, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - phân bón - sau thu hoạch - chế biến. Kế hoạch này cũng là bước chuyển sang doanh nghiệp có tầm nhìn khu vực và quốc tế, phù hợp định hướng phát triển bền vững, chiến lược dài hạn của ngành công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi lễ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC, ông Trần Ngọc Nguyên, cho biết, gần 15 năm hình thành - xây dựng - phát triển, từ những ngày đầu vận hành nhà máy, công ty dần mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm, hệ thống phân phối và thị trường, đến hôm nay có nền tảng vững chắc. Ông nhấn mạnh, công ty có nền tảng đủ mạnh để mở rộng sang các lĩnh vực liên quan như công nghệ sau thu hoạch và chế biến nông sản, nhằm tạo giá trị gia tăng, đa dạng hóa ngành nghề, phù hợp xu hướng nông nghiệp - công nghiệp, năng lượng bền vững. Tổng Công ty sẽ tiếp tục mở rộng tư duy quản trị và nâng cấp phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tổng giám đốc PVCFC, ông Văn Tiến Thanh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Theo Tổng giám đốc PVCFC, ông Văn Tiến Thanh, các nhà máy của Tổng công ty hiện hoạt động ổn định, năng lực sản xuất - xuất khẩu được nâng cao và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong nước lẫn quốc tế. Ông cho rằng đổi mới công nghệ, hiện đại hóa quản trị và nâng cao năng lực vận hành sẽ tiếp tục là trụ cột trong chiến lược phát triển. Lãnh đạo đơn vị tin tưởng đội ngũ cán bộ - người lao động sẽ chủ động thích ứng, phát huy tinh thần đoàn kết và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình Tổng công ty.

Đội ngũ nhân sự công ty. Ảnh: PVCFC

Ông Thanh cho biết thêm, việc công bố Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau được xem là cột mốc cho thấy quyết tâm đổi mới và định hướng phát triển dài hạn của PVCFC. Việc chuyển đổi mô hình được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các kế hoạch chiến lược tiếp theo, đồng thời đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Hoàng Đan