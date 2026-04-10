PV GAS nhập gần 60.000 tấn LNG

PV GAS cho biết đã tiếp nhận hai chuyến tàu LNG đầu tháng 4, với tổng khối lượng gần 60.000 tấn, bổ sung nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô.

Cụ thể, ngày 3/4, tàu Dapeng Princess chở khoảng 32.700 tấn LNG từ Malaysia cập Kho LNG Thị Vải. Đến ngày 8/4, tàu Kool Blizzard từ Brunei được tiếp nhận, bổ sung thêm khoảng 27.300 tấn.

Theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lũy kế từ đầu năm, lượng LNG nhập khẩu đạt hơn 123.000 tấn, tương đương khoảng 167 triệu Sm3 khí tự nhiên. Sau khi tái hóa, nguồn khí này được đưa vào hệ thống để cấp cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Việc tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm, còn nhu cầu điện thường tăng cao vào mùa khô, khi thủy điện thiếu nước.

Cùng với đó, doanh nghiệp đã nâng công suất tái hóa tại Kho LNG Thị Vải lên 288 tấn mỗi giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm3 một ngày, nhằm tăng khả năng tiếp nhận và xử lý LNG.

Trước đó, từ tháng 3, PV GAS đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu LNG cho nửa đầu năm, chủ động thu xếp các chuyến hàng từ sớm, trước khi giá thế giới tăng mạnh, đồng thời tìm kiếm thêm nhà cung cấp để đa dạng nguồn.

Từ tháng 5, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng nguồn nhập khẩu và tăng huy động khí trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Với LPG, PV GAS cho biết đang giảm phụ thuộc vào nguồn Trung Đông bằng cách mở rộng nhập khẩu ở các thị trường khác, tăng sản lượng từ các nhà máy trong nước và điều phối linh hoạt giữa thị trường nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình cung cấp năng lượng tích hợp, cho phép khách hàng chuyển đổi giữa LPG và các dạng khí khác như CNG, LNG khi cần.

Thi Hà