PV Drilling đầu tư giàn khoan tự nâng đa năng tại TP HCM

PV Drilling đưa giàn khoan tự nâng đa năng PV Drilling IX vào hoạt động tại TP HCM, bổ sung nguồn cung, nâng năng lực cạnh tranh khu vực.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) vừa đầu tư và đưa vào hoạt động giàn khoan tự nâng đa năng PV Drilling IX, vào đầu tháng 4. Đây là một trong những dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ trong 7 tháng, PV Drilling liên tiếp ghi dấu hai cột mốc quan trọng gồm lễ đặt tên giàn khoan PV Drilling VIII và sự kiện ra mắt PV Drilling IX.

Phát biểu tại buổi lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV Drill IX vào sáng 27/3, ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng giám đốc PV Drilling nhấn mạnh đơn vị xác định việc chủ động năng lực kỹ thuật, thiết bị, nhân lực và chất lượng dịch vụ là nền tảng cốt lõi để đảm bảo tự chủ trong cung cấp giàn khoan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường trong tương lai.

Từ cảng Esbjerg (Đan Mạch), giàn PV Drilling IX di chuyển sang Rotterdam (Hà Lan), trước khi được vận chuyển bằng tàu chuyên dụng, vượt hơn 12.800 hải lý về Việt Nam vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: PV Drilling

Việc đặt tên PV Drilling IX không chỉ đánh dấu mốc hoàn tất quá trình tái khởi động mà còn mở ra chặng đường vận hành mới, nâng tổng số giàn khoan của PV Drilling lên 7 giàn, gồm 6 giàn tự nâng (jack-up) và một giàn khoan nước sâu (TAD). Sự kiện này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Drilling trên thị trường khu vực, đồng thời củng cố vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Trong đội hình giàn khoan sở hữu của PV Drilling, 100% giàn khoan đã có hợp đồng và đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei với hiệu suất vận hành cao, an toàn. PV Drilling IX là giàn khoan trẻ, hiện đại nhất của PV Drilling.

Đánh giá về dự án, ông Lê Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc Petrovietnam ghi nhận và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của PV Drilling trong việc chuẩn bị và đưa giàn khoa mới này vào hoạt động. Theo ông, thị trường khoan dầu khí đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi với nhu cầu tăng cao, công suất sử dụng cải thiện và giá thuê có xu hướng đi lên. Điều này mở ra cơ hội lớn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dự án đầu tư giàn khoan PV Drilling IX còn góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam, hướng tới xây dựng lực lượng nhân sự có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển bền vững chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước.

Giàn khoan PV Drilling IX ở Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC, TP HCM. Ảnh: PV Drilling

PV Drilling IX là giàn khoan tự nâng đa năng, được chế tạo theo thiết kế tiêu chuẩn Friede & Goldman JU2000E. Giàn được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như NOV/SLB, có khả năng hoạt động tại nhiều khu vực khắc nghiệt như Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á, với độ sâu nước tối đa 129,5 m. Bên cạnh đó, giàn tích hợp các công nghệ khoan tiên tiến như hệ thống khoan và lắp dựng cần khoan tự động, cùng đầy đủ thiết bị phục vụ các hoạt động hỗ trợ khoan song song, đáp ứng yêu cầu của các giếng khoan nhiệt độ cao - áp suất cao (HPHT). PV Drilling IX có thể thi công giếng khoan sâu tới 30.000 ft (tương đương 9.144 m) và đáp ứng chỗ ở, làm việc cho tối đa 170 nhân sự trên giàn.

Được đóng mới năm 2016 và từng vận hành an toàn, hiệu quả tại Biển Bắc, giàn PV Drilling IX đã được PV Drilling tiếp nhận và triển khai chương trình tái khởi động toàn diện. Trong giai đoạn đầu tại Đan Mạch, từ tháng 9/2025, giàn hoàn tất công tác kiểm tra và chạy thử theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tổ chức đăng kiểm quốc tế ABS.

Sau đó, giàn rời cảng Esbjerg (Đan Mạch), di chuyển qua Rotterdam (Hà Lan) trước khi được vận chuyển về Việt Nam bằng tàu chuyên dụng, vượt hành trình hơn 12.800 hải lý. Giàn cập cảng tại Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC (TP HCM) an toàn vào ngày 25/12/2025. Sau khi về nước, PV Drilling IX tiếp tục hoàn tất các hạng mục tái khởi động quan trọng như kiểm tra dưới nước (UWILD), đại tu thiết bị, nâng cấp hệ thống công nghệ và mở rộng khu nhà ở lên quy mô 170 người. Giàn sẵn sàng đưa vào hoạt động từ tháng 4/2026.

Lễ gắn biển công trình giàn khoan tự nâng PV Drilling IX. Ảnh: PV Drilling

Hiện PV Drilling cung cấp dịch vụ cho hơn 10 giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp vận hành một giàn sở hữu và thuê thêm 4 giàn tự nâng từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, PV Drilling IX được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung giàn khoan, góp phần duy trì ổn định hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại thị trường trong nước và khu vực.

(Nguồn: PV Drilling)