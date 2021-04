Prudential trả hơn 6.700 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2020

Prudential Việt Nam trả hơn 6.765 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020, tăng 8,1% so với năm 2019.

Năm 2020 đánh dấu hơn 2 thập kỷ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đồng hành cùng người dân Việt Nam. Doanh nghiệp ghi nhận một năm kinh doanh hiệu quả, bền vững, tiếp tục ưu tiên hành động vì sức khỏe và thịnh vượng của khách hàng cũng như đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

Tăng trưởng bền vững

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Prudential Việt Nam đạt tổng doanh thu 33.973 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 24.711 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Doanh thu phí mới quy năm đạt 5.479 tỷ đồng, tăng 8,7%. Để thích ứng với tác động của đại dịch, Prudential Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh như áp dụng phương thức làm việc mới và tối ưu chi phí, góp phần tăng mức lợi nhuận trước thuế đạt 2.798 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng duy trì mức thanh khoản tốt với biên khả năng thanh toán cao, xấp xỉ 140%, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng trong mọi tình huống. Tổng giá trị tài sản đạt 124.280 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2019, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế là 112.208 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Prudential Việt Nam cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Ảnh: PVA.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sáu quỹ PRUlink của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị như PRU-Đầu tư linh hoạt đều mang lại mức sinh lời tốt. Dưới sự quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investment, thuộc tập đoàn Prudential, quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam đạt mức sinh lời cao nhất với tỷ suất lợi nhuận là 16,4% (sau khi khấu trừ Phí quản lý quỹ), tiếp theo là các Quỹ PRUlink Tăng Trưởng, PRUlink Cân Bằng và PRUlink Bền Vững với mức sinh lời lần lượt là 16,0%, 14,7% và 12,5%. Tương tự, Quỹ liên kết chung của dòng sản phẩm Liên kết chung gồm PRU-Chủ động cuộc sống, PRU-Bảo vệ tối ưu cũng mang lại tỷ suất đầu tư (sau khi khấu trừ Phí quản lý quỹ) từ 5% đến 6,5% trong năm 2020.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, nâng cao trải nghiệm

Theo đại diện doanh nghiệp, trong năm qua, tổng số tiền chi trả bảo hiểm của Prudential Việt Nam chiếm gần 30% tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm của toàn ngành. Công ty cũng triển khai nhiều sáng kiến số hóa trong cải tiến sản phẩm, quy trình và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Nhiều sản phẩm bảo vệ đa dạng nhu cầu, chi phí hợp lý có thể mua trên các trang thương mại điện tử.

"Tất cả các quy trình từ tư vấn, thẩm định, đến chi trả đều được đưa lên nền tảng trực tuyến để đảm bảo mọi trải nghiệm của khách hàng được an toàn và xuyên suốt. Gần 100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và hơn 70% yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nộp trực tuyến trong năm 2020", đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ.

Tháng 5/2020, Prudential Việt Nam giới thiệu Pulse by Prudential - ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Tính đến cuối tháng 3/2021, Pulse đã có hơn 4 triệu lượt tải và đang tiếp tục được phát triển để bổ sung những tính năng mới hữu ích.

Năm 2020, Prudential Việt Nam tiếp tục được ghi nhận trong ngành bảo hiểm và xếp thứ 2 trong "Top 10 thương hiệu có Trải nghiệm Khách hàng Xuất sắc nhất 2020", dựa trên khảo sát trải nghiệm khách hàng thực hiện bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Chung tay vì cộng đồng

Năm 2020, Prudential tiếp tục đầu tư cho các hoạt động cộng đồng ở cả 3 trọng tâm: Sống khỏe, Giáo dục, và An toàn. Giai đoạn 2011-2020, tổng ngân sách đầu tư lên tới hơn 205 tỷ đồng.

Về Sống khỏe, ưu tiên trong năm 2020 của Prudential là chung tay góp sức cùng cả nước chống dịch. Bên cạnh việc hỗ trợ thiết bị y tế, khẩu trang và nước rửa tay cho 14 bệnh viện tuyến đầu, trao tặng nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung sau thiên tai dịch họa, Prudential còn triển khai "ATM gạo – Trao gửi yêu thương" khắp các tỉnh thành trên cả nước để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về Giáo dục và An toàn, doanh nghiệp ưu tiên đối tượng trẻ em. Cụ thể hơn 2.100 học sinh tiểu học tại Bắc Giang và Đắk Lắk được trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn và học kiến thức an toàn đường bộ theo dự án "Đến trường an toàn". Bên cạnh đó, Prudential cũng phối hợp triển thực hiện dự án "Giáo dục tài chính Cha-Ching" tại 72 trường tiểu học nhằm trang bị kiến thức tài chính hữu ích, giúp các em có nền tảng kỹ năng cho tương lai.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết, ưu tiên của Prudential tiếp tục là sức khỏe và sự thịnh vượng của khách hàng, bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững.

"Với những sáng kiến về đa dạng sản phẩm, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, con người hay sự phát triển của cộng đồng, Prudential luôn nỗ lực hiện thực hóa cam kết giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", ông nói.

An Nhiên