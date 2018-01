"Thế là hết, họ đưa chúng ta ra đây để thủ tiêu", Stu Russell nghĩ trong đầu khi bị giải vào một khu rừng tối đen giữa đêm lạnh giá. Russell là một trong 83 người Mỹ bị giam tại Triều Tiên sau vụ bắt giữ tàu do thám USS Pueblo ngày 23/1/1968, theo CNN.

Trong nhiều tuần liền, các thủy thủ Mỹ bị giam trong một tòa nhà lạnh cóng được họ đặt tên là "The Barn" (Khu chuồng trại). Nơi này không có hệ thống cấp nước, tràn ngập chuột và rệp. Lính Mỹ cho biết họ không được ngủ, phải ngồi trong các tư thế khó chịu và bị đánh đập. Các sĩ quan chỉ huy như thuyền trưởng Lloyd Bucher bị tra tấn, buộc phải thừa nhận hành vi do thám trong vùng biển chủ quyền của Triều Tiên vào thời điểm bị bắt.

Báo cáo tuyệt mật của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), Bộ an ninh nội địa Mỹ (NSA) và Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng lời kể của thủy thủ đoàn sau khi trở về, cho thấy mức độ căng thẳng đáng sợ sau vụ bắt giữ. Qua nửa thế kỷ, đây vẫn là sự kiện đẩy thế giới đến gần Chiến tranh Triều Tiên lần hai nhất, khi Mỹ sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân, gây nguy cơ xung đột trực diện với Liên Xô và Trung Quốc.

Ngày 11/1/1968, USS Pueblo khởi hành từ quân cảng Sasebo, Nhật Bản dưới vỏ bọc tàu nghiên cứu khoa học. Các chỉ huy hải quân Mỹ ở Nhật Bản đánh giá việc sử dụng tàu do thám chuyên dụng này sẽ không gặp nhiều rủi ro. Đây là một nhiệm vụ tồi tệ ngay từ lúc bắt đầu.

Vào cuối thập niên 1960, hải quân Mỹ rất muốn thu thập tin tức tình báo về tàu ngầm của Triều Tiên, cũng như các tàu ngầm tối tân của Liên Xô được cho là đang hoạt động trong khu vực. Họ quyết định sử dụng tàu do thám cải trang USS Pueblo (AGER-2) trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhằm thu thập thông tin từ quân đội Triều Tiên.

Tình hình thay đổi vào ngày 22/1, khi hai tàu cá Triều Tiên lượn quanh USS Pueblo, trên boong đầy những người cầm ống nhòm và máy quay. "Hôm nay khá thú vị", Russell nghĩ trước khi ngủ. Vào ngày hôm sau, Triều Tiên bắt đầu triển khai lực lượng bám đuổi tàu do thám Mỹ.

Sau khi rời cảng Sasebo, tàu Pueblo gặp hàng loạt sự cố kỹ thuật, thời tiết xấu khiến băng đá liên tục tích tụ trên thiết bị bên ngoài. Biển động mạnh không làm thủy thủ đoàn say sóng, nhưng gây ra tâm lý chán nản. Hầu hết mọi người không có việc để làm, trong lúc con tàu nghe trộm tín hiệu liên lạc vô tuyến của Triều Tiên và tránh đi vào vùng biển cách bờ 12 hải lý.

Một tàu săn ngầm ra tín hiệu yêu cầu USS Pueblo ngừng di chuyển để kiểm tra, nếu không chiến hạm Triều Tiên sẽ khai hỏa. Tàu do thám Mỹ hồi đáp bằng cờ hiệu, tuyên bố đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Các khoang trên của Pueblo tràn ngập khói do thủy thủ đoàn tìm đốt tài liệu nhạy cảm và đập phá trang thiết bị. Thuyền trưởng Bucher ra lệnh bám theo tàu săn ngầm Triều Tiên, nhưng liên tục câu giờ để có thời gian hủy hết tài liệu. Nắm được ý đồ này, phía Triều Tiên khai hỏa hai loạt đạn vào khoang tàu, khiến hai thủy thủ bị thương.

4 tàu phóng lôi sử dụng súng máy, trong khi tàu săn ngầm nã hàng loạt đạn pháo 57 mm vào khoang phía trước của USS Pueblo. Toàn bộ ăng ten bị phá hủy, mảnh đạn văng khắp boong tàu do thám Mỹ. "Chúng tôi cần giúp đỡ, đây là tình huống khẩn cấp. Cần hỗ trợ. SOS SOS SOS. Xin hãy gửi trợ giúp", sĩ quan vô tuyến Don Bailey gọi về căn cứ Kamiseya.

Vào đêm bị giải vào rừng, Russell đã nghĩ tới những nấm mồ tập thể trong Thế chiến II, nơi lính SS Đức giết hại tù binh và ném họ xuống những cái hố được đào vội vã. Sau thời gian dài đi bộ, các thủy thủ Mỹ đến một khu nhà nhỏ, bên trong có hệ thống cấp nước sạch và nhiều xô chậu để họ tắm rửa.

Triều Tiên không có ý định thủ tiêu thủy thủ đoàn USS Pueblo. Bắt giữ tàu do thám của Washington là chiến thắng chính trị lớn với Bình Nhưỡng, việc buộc Mỹ phải nhún nhường để chuộc thủy thủ đoàn về sẽ càng làm tăng thanh thế cho Triều Tiên. Khu nhà giam mới được gọi là "The Farm" (Nông trại), điều kiện sống tại đây được cải thiện đáng kể so với "Khu chuồng trại".

Lính Triều Tiên cho biết thủy thủ đoàn Mỹ sẽ ở đây cho tới khi chính phủ của họ đưa ra lời xin lỗi. Russell và các đồng đội cho rằng đó là điều không thể xảy ra, nhưng sau nhiều tháng đàm phán tại Bàn Môn Điếm, chính quyền Johnson đã sẵn sàng để công khai xin lỗi Bình Nhưỡng.