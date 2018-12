Những chiếc bút của Grayson Tighe được bảo hành trọn đời như một minh chứng cho chất lượng, xứng đáng nằm trong bất kỳ bộ sưu tập quý nhất nào. Khách hàng của Grayson Tighe là những tỷ phú, nghệ sĩ và các nhà sưu tập sành sỏi.

Với tài năng chế tác tinh xảo, cha đẻ của chiếc bút thiên thạch Gibeon Tighe được tôn vinhlà nghệ nhân làm bút số một thế giới với hàng loạt giải thưởng danh giá. Ông có trong tay 15 giải thưởng như Readers Choice Awards do tạp chí Pen World vinh danh; Pen of the Year do Robb Report - tạp chí dành riêng cho triệu phú trao tặng.