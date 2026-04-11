Prime vào top thương hiệu có sức ảnh hưởng châu Á

Prime được vinh danh Top thương hiệu có sức ảnh hưởng trong hạng mục gạch ốp lát tại Hội nghị cấp cao CEO châu Á 2026 do Influential Brands tổ chức, ngày 6/4.

Ban tổ chức trao giải dựa trên các khảo sát người tiêu dùng tại nhiều quốc gia nhằm ghi nhận những thương hiệu có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn ngành. Qua đó, kết quả cho thấy sự ghi nhận của thị trường đối với nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và mang đến giá trị bền vững cho khách hàng.

Đại diện Prime Group nhận giải thưởng. Ảnh: Prime

Bà Nina Yoo, Giám đốc Thương hiệu và Marketing của Prime Group (SCG), chia sẻ việc được lựa chọn là "Top Brand" cùng các tên tuổi lớn đến từ 7 quốc gia trong khu vực là minh chứng cho việc tinh thần và sự cống hiến của doanh nghiệp Việt có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Danh hiệu này góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm của Prime vượt ra khỏi khuôn khổ của vật liệu xây dựng hoàn thiện, đồng thời, định vị thương hiệu như một đối tác đồng hành trong việc nâng tầm không gian sống, được giới kiến trúc và các nhà phát triển bất động sản quốc tế tin tưởng.

Để tiếp tục phát huy thành tựu này, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các thiết kế đạt chuẩn quốc tế, tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững theo tiêu chí của Nhãn xanh Singapore (Singapore Green Label). Qua đó, Prime định hướng mang đến những giải pháp mới Việt Nam sẵn sàng mang tới thị trường quốc tế.

Bà Nina Yoo, Giám đốc thương hiệu và marketing của Prime Group (SCG). Ảnh: Prime

Ông Jorge Rodriguez, Tổng giám đốc Influential Brands, cũng nhận định việc Prime được vinh danh là thương hiệu có sức ảnh hưởng hàng đầu phản ánh vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp vật liệu ốp lát chất lượng cao, kết hợp giữa thiết kế, độ bền và tính ứng dụng. Qua quá trình liên tục đổi mới, duy trì tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường, thương hiệu xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ cả không gian dân dụng và thương mại.

"Kết quả này cho thấy cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm, niềm tin của khách hàng và định hướng phát triển thương hiệu trong dài hạn", ông nói thêm.

Nhà máy sản xuất theo quy trình hướng bền vững của Prime. Ảnh: Prime

Nhân dịp nhận giải thưởng, đại diện PRIME cho biết, doanh nghiệp dự kiến triển khai chương trình tri ân, gửi lời cảm ơn tới các đối tác và người tiêu dùng đã đồng hành trong thời gian qua. Các thông tin cụ thể về nội dung và thời điểm triển khai sẽ được công bố trên website của thương hiệu.

Sản phẩm của Prime được phát triển với mục tiêu nâng cao chất lượng không gian sống. Ảnh: Prime

Giải thưởng Thương hiệu có sức ảnh hưởng hàng đầu thuộc hệ thống giải thưởng thường niên do Influential Brands tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao CEO châu Á. Giải thưởng được đánh giá dựa trên mức độ ưu tiên và niềm tin của người tiêu dùng, cùng các tiêu chí đánh giá về chiến lược, khả năng thích ứng thị trường.

Nhật Lệ