Potech cung cấp đèn LED chất lượng cao cho môi trường công nghiệp

Potech tập trung vào chất lượng kỹ thuật, tối ưu hiệu suất chiếu sáng, độ bền sản phẩm thông qua hợp tác các nhà cung cấp công nghệ như Nichia (Nhật Bản) và Meanwell (Đài Loan).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, những năm gần đây, thị trường đèn LED công nghiệp tại Việt Nam xuất hiện một số sản phẩm giá thấp, không rõ nguồn gốc, được phân phối rộng rãi tại các khu công nghiệp. Thực tế vận hành, nhiều hệ thống đèn có thể nhanh chóng suy giảm độ sáng, phát sinh lỗi kỹ thuật và gây ảnh hưởng đến hệ thống điện, từ đó làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Các sản phẩm đèn LED tiêu biểu của doanh nghiệp. Ảnh: Potech

Trước thực trạng này, Công ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech xác định định hướng phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật và tính minh bạch về cấu tạo sản phẩm. Doanh nghiệp cho biết, chất lượng linh kiện là yếu tố cốt lõi để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài trong môi trường công nghiệp.

Dự án Hệ thống chiếu sáng Tôn Nam Kim do công ty thiết kế và cung cấp đèn. Ảnh: Potech

Theo đó, toàn bộ dòng đèn chủ lực như đèn LED nhà xưởng (Highbay), đèn pha cầu cảng hay đèn đường của công ty đều sử dụng Chip LED Nichia, thương hiệu chip LED đến từ Nhật Bản. Thương hiệu nổi tiếng với hiệu suất phát quang cao và khả năng duy trì độ hoàn màu (CRI) ổn định theo thời gian.

Theo kỹ sư trưởng của Potech, trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, nhiệt độ cao và bụi bẩn là kẻ thù của đèn LED. Chip Nichia giúp đèn LED Potech duy trì được độ sáng L70 (70% ánh sáng ban đầu) tuổi thọ đèn lên đến hơn 50.000 giờ. Song hành cùng Chip LED là bộ nguồn (Driver) Meanwell, thương hiệu nguồn hàng đầu thế giới. Việc sử dụng nguồn Meanwell giúp đèn hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng, tích hợp khả năng chống sét lan truyền và lọc nhiễu EMC, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện nhà xưởng.

Bên cạnh linh kiện, doanh nghiệp đầu tư vào khâu thiết kế cơ khí. Vỏ đèn được nghiên cứu và sản xuất bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Cấu trúc tản nhiệt giúp kiểm soát nhiệt độ hoạt động của chip LED, qua đó hạn chế tình trạng suy giảm tuổi thọ do quá nhiệt.

Kỹ sư thiết kế hệ thống chiếu sáng cho dự án. Ảnh: Potech

Công ty còn triển khai quy trình tư vấn kỹ thuật trước khi lắp đặt. Đội ngũ kỹ thuật thực hiện khảo sát thực tế, đo đạc và mô phỏng chiếu sáng bằng phần mềm chuyên dụng để xác định phương án bố trí phù hợp. Cách tiếp cận này giúp chủ đầu tư kiểm soát được độ rọi, độ đồng đều ánh sáng, tối ưu số lượng đèn sử dụng, từ đó cân đối chi phí đầu tư và vận hành.

Theo đại diện doanh nghiệp, với định hướng tập trung vào hiệu quả dài hạn, tính ổn định trong vận hành, đơn vị hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng, độ bền và hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

(Nguồn: Potech)