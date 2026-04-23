Pogba: 'Fernandes có thể tranh Quả bóng Vàng nếu khoác áo Man City'

AnhTiền vệ Paul Pogba tin rằng Bruno Fernandes sẽ ở trong top 3 cuộc đua Quả bóng Vàng nếu thi đấu cho Man City, thay vì Man Utd.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của cựu cầu thủ Man Utd Rio Ferdinand, Pogba so sánh hoàn cảnh của Fernandes với chính anh trong giai đoạn 2016-2022 tại Man Utd, khi tiền vệ Pháp chỉ giành hai danh hiệu qua 6 năm.

"Chúng tôi từng có một đội hình rất tốt, với những Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan... nhưng bóng đá là môn của 11 người", Pogba nói. "Tôi không chắc mình làm được gì hơn nữa. Tôi không so sánh, nhưng Bruno có thể làm gì hơn những gì cậu ấy đang làm ở Man Utd? Với tôi, nếu ở Man City, cậu ấy chắc chắn ở trong top 3 Quả bóng Vàng".

Fernandes (phải) tranh bóng với Foden trong trận Man Utd thua Man City 0-3, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 15/9/2025.

Trong 6 năm khoác áo Man Utd, Fernandes 139 lần tham gia vào bàn sau 225 trận tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh chưa thể vô địch giải đấu danh giá này cùng Man Utd, mà mới chỉ giành được Cup FA và Cup Liên đoàn.

Mùa này, Fernandes tiếp tục góp công lớn giúp đội xếp thứ ba Ngoại hạng Anh, chỉ sau Arsenal và Man City. Tiền vệ Bồ Đào Nha ghi 8 bàn và có 18 kiến tạo tại giải quốc nội, chỉ còn kém hai kiến tạo so với kỷ lục mọi thời. "Trong bóng đá, nếu bạn không giành danh hiệu, bạn rất dễ bị lãng quên", Pogba nói thêm về Fernandes. "Khi bạn chơi cho Man Utd, người ta luôn cần một ai đó để chỉ trích. Nhưng với những ai thật sự hiểu bóng đá, Bruno là một cầu thủ đẳng cấp".

Đánh giá về lối chơi của Fernandes, Pogba cho rằng đồng nghiệp không có thể chất tốt và thu hồi bóng nhiều như anh, nhưng làm được mọi thứ khác. "Chúng ta hay nói về Kevin De Bruyne, Luka Modric hay Mesut Ozil. Nhưng xét về thống kê, Bruno còn ghi bàn nhiều hơn Frank Lampard trong một mùa ở cùng vai trò số 8 hoặc số 10, kiến tạo cũng nhiều hơn. Cậu ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, hoạt động không ngừng, chơi bóng thông minh, một chạm, hai chạm đều tốt và có thể dứt điểm".

Pogba trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd, sau đó rời đi năm 2012 và tỏa sáng tại Juventus với bốn chức vô địch Serie A cùng một lần vào chung kết Champions League. Anh trở lại sân Old Trafford với mức giá kỷ lục gần 120 triệu USD. Nhưng trong 6 năm tại Man Utd, anh chỉ giành được Europa League và Cup Liên đoàn, còn thường xuyên bị người hâm mộ chỉ trích, giống như những gì Fernandes thường phải trải qua tại "Quỷ đỏ" lúc này.

Vy Anh