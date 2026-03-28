Poco X8 Pro - điện thoại 8 triệu đồng có camera hỗ trợ OIS

Poco X8 Pro trang bị hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882 và chống rung quang học OIS. Với giá bán thực tế từ 7,8 triệu đồng, cấu hình này nổi trội hơn các đối thủ ở khả năng OIS.

Tuy nhiên, smartphone Poco không tập trung vào chụp ảnh. Máy chỉ có khả năng zoom 2x bằng cách crop hình, khiến việc chụp xa và chân dung không linh hoạt. Chất lượng chụp zoom chỉ không suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng tốt với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực. Trong khi đó, camera góc siêu rộng 8 megapixel mang đến khả năng chụp ở mức trung bình.