Poco X8 Pro - điện thoại 8 triệu đồng có camera hỗ trợ OIS

Trong khi các smartphone tầm trung ra mắt đầu năm đều có giá cao hơn thế hệ trước và ít nâng cấp cấu hình, Poco X8 Pro trở thành phiên bản có giá trên hiệu năng tốt nhất hiện tại. Sản phẩm có giá công bố 11-13 triệu đồng, nhưng giá thực tế chỉ từ 7,8 triệu đến 9,3 triệu đồng, ngang với các model tầm trung như Oppo A6 Pro, Vivo V50 Lite hay Honor X8d.
Trong khi các smartphone tầm trung ra mắt đầu năm đều có giá cao hơn thế hệ trước và ít nâng cấp cấu hình, Poco X8 Pro trở thành phiên bản có giá trên hiệu năng tốt nhất hiện tại. Sản phẩm có giá công bố 11-13 triệu đồng, nhưng giá thực tế chỉ từ 7,8 triệu đến 9,3 triệu đồng, ngang với các model tầm trung như Oppo A6 Pro, Vivo V50 Lite hay Honor X8d.
Thiết kế của X8 Pro giống iPhone 17 tiêu chuẩn với khung sườn nhôm cùng hai mặt kính làm phẳng và bo cong nhẹ ở các điểm tiếp xúc, cho cảm giác cầm dễ chịu và chắc tay. Sản phẩm là một trong số ít điện thoại tầm trung mới ra mắt sử dụng khung nhôm, trong khi hầu hết máy ở phân khúc này sử dụng khung viền nhựa. Ngoài ra, máy có kính bảo vệ Gorilla Glass 7i và loạt chuẩn kháng bụi, nước IP66/IP68/IP69/IP69K cho phép chịu được nước nóng.
Thiết kế của X8 Pro giống iPhone 17 tiêu chuẩn với khung sườn nhôm cùng hai mặt kính làm phẳng và bo cong nhẹ ở các điểm tiếp xúc, cho cảm giác cầm dễ chịu và chắc tay. Sản phẩm là một trong số ít điện thoại tầm trung mới ra mắt sử dụng khung nhôm, trong khi hầu hết máy ở phân khúc này sử dụng khung viền nhựa. Ngoài ra, máy có kính bảo vệ Gorilla Glass 7i và loạt chuẩn kháng bụi, nước IP66/IP68/IP69/IP69K cho phép chịu được nước nóng.
X8 Pro trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz. Máy cũng hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, công nghệ PWM Dimming tần số 3840 Hz, giúp giảm hiện tượng nhấp nháy, góp phần bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm cũng trang bị loa kép hỗ trợ Dolby Atmos với âm lượng lớn, giúp tăng trải nghiệm khi chơi game hay xem phim.
X8 Pro trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz. Máy cũng hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, công nghệ PWM Dimming tần số 3840 Hz, giúp giảm hiện tượng nhấp nháy, góp phần bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm cũng trang bị loa kép hỗ trợ Dolby Atmos với âm lượng lớn, giúp tăng trải nghiệm khi chơi game hay xem phim.
Cấu hình là ưu điểm của Poco X8 Pro so với các đối thủ khi tích hợp chip Dimensity 8500-Ultra. Chip đạt 1.740 điểm đơn nhân và 6.711 điểm đa nhân khi đo bằng GeekBench, tương đương Snapdragon 8 Gen 3 hay Dimensity 9300+ trên các mẫu cao cấp trước đây như Galaxy S24 Ultra. Trong khi đó, các smartphone cùng tầm giá sử dụng các dòng chip tầm trung như Snapdragon 6 Gen 1, Dimensity 7300 hay Helio G100.
Cấu hình là ưu điểm của Poco X8 Pro so với các đối thủ khi tích hợp chip Dimensity 8500-Ultra. Chip đạt 1.740 điểm đơn nhân và 6.711 điểm đa nhân khi đo bằng GeekBench, tương đương Snapdragon 8 Gen 3 hay Dimensity 9300+ trên các mẫu cao cấp trước đây như Galaxy S24 Ultra. Trong khi đó, các smartphone cùng tầm giá sử dụng các dòng chip tầm trung như Snapdragon 6 Gen 1, Dimensity 7300 hay Helio G100.
Trải nghiệm thực tế cho thấy X8 Pro có thể chơi tốt game nặng như Genshin Impact, PUBG … ở mức thiết lập cấu hình cao mà không bị giật. Poco cho biết máy có hệ thống tản nhiệt 3D Dual-layer giúp duy trì hiệu năng tốt hơn. Tuy nhiên, thiết kế khung kim loại khiến máy nhanh nóng khi chơi game liên tục. Bù lại, khi ngừng chơi, máy nguội nhanh và không gây cảm giác khó chịu.
Trải nghiệm thực tế cho thấy X8 Pro có thể chơi tốt game nặng như Genshin Impact, PUBG … ở mức thiết lập cấu hình cao mà không bị giật. Poco cho biết máy có hệ thống tản nhiệt 3D Dual-layer giúp duy trì hiệu năng tốt hơn. Tuy nhiên, thiết kế khung kim loại khiến máy nhanh nóng khi chơi game liên tục. Bù lại, khi ngừng chơi, máy nguội nhanh và không gây cảm giác khó chịu.
Poco X8 Pro trang bị hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882 và chống rung quang học OIS. Với giá bán thực tế từ 7,8 triệu đồng, cấu hình này nổi trội hơn các đối thủ ở khả năng OIS.
Tuy nhiên, smartphone Poco không tập trung vào chụp ảnh. Máy chỉ có khả năng zoom 2x bằng cách crop hình, khiến việc chụp xa và chân dung không linh hoạt. Chất lượng chụp zoom chỉ không suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng tốt với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực. Trong khi đó, camera góc siêu rộng 8 megapixel mang đến khả năng chụp ở mức trung bình.
Poco X8 Pro trang bị hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882 và chống rung quang học OIS. Với giá bán thực tế từ 7,8 triệu đồng, cấu hình này nổi trội hơn các đối thủ ở khả năng OIS.
Tuy nhiên, smartphone Poco không tập trung vào chụp ảnh. Máy chỉ có khả năng zoom 2x bằng cách crop hình, khiến việc chụp xa và chân dung không linh hoạt. Chất lượng chụp zoom chỉ không suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng tốt với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực. Trong khi đó, camera góc siêu rộng 8 megapixel mang đến khả năng chụp ở mức trung bình.
Máy chạy Hyper OS 3.0 mới nhất của Xiaomi. Bộ công cụ AI với các tính năng Gemini, khoanh tròn tìm kiếm, chỉnh sửa ảnh, tùy biến hình nền, tạo phụ đề song ngữ... dành cho công việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt tốt. Tuy nhiên, với chỉnh sửa hình ảnh, Poco X8 Pro chỉ hỗ trợ các tính năng AI cơ bản như tăng độ nét, tự động tinh chỉnh thông số.
Máy chạy Hyper OS 3.0 mới nhất của Xiaomi. Bộ công cụ AI với các tính năng Gemini, khoanh tròn tìm kiếm, chỉnh sửa ảnh, tùy biến hình nền, tạo phụ đề song ngữ... dành cho công việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt tốt. Tuy nhiên, với chỉnh sửa hình ảnh, Poco X8 Pro chỉ hỗ trợ các tính năng AI cơ bản như tăng độ nét, tự động tinh chỉnh thông số.
Pin cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý của sản phẩm. Dù giảm kích thước màn hình từ 6,67 xuống 6,59 inch, dung lượng pin của X8 Pro tăng lên 6.500 so với 6.000 mAh của thế hệ trước. Máy vẫn trang bị sạc nhanh 90 W.Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng X8 Pro như viên pin dự phòng với sạc ngược 27 W. Dung lượng pin này đủ đáp ứng cho người dùng sử dụng khoảng hai ngày.
Poco X8 Pro có ba phiên bản 8 GB/256 GB, 8 GB/512 GB và 12 GB/512 GB, được bán kèm case bảo vệ, củ sạc nhanh 100 W và cáp sạc công suất lớn. Với giá thực tế dưới 10 triệu đồng, X8 Pro là phiên bản đầu tiên có dung lượng bộ nhớ trong 512 GB.
Poco X8 Pro có ba phiên bản 8 GB/256 GB, 8 GB/512 GB và 12 GB/512 GB, được bán kèm case bảo vệ, củ sạc nhanh 100 W và cáp sạc công suất lớn. Với giá thực tế dưới 10 triệu đồng, X8 Pro là phiên bản đầu tiên có dung lượng bộ nhớ trong 512 GB.