Pocari Sweat đồng hành VĐV Việt Nam tại Tokyo Marathon

Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa và Mi Soa dự Tokyo Marathon 2026 ngày 1/3, có sự đồng hành của Pocari Sweat suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Hoàng Nguyên Thanh là người nắm kỷ lục quốc gia nội dung marathon tại Việt Nam. Tại Tokyo Marathon 2026, Thanh hoàn thành cự ly 42km với thành tích 2 tiếng 20 phút 25 giây. Còn tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa cán đích sau 2 tiếng 45 phút 37 giây. Trong khi đó, Mi Soa chọn Tokyo Marathon 2026 cho lần đầu chinh phục nội dung full marathon về đích với thành tích 6 tiếng 22 phút.

Trong quá trình từ luyện tập đến khi tham dự giải đấu, cả ba VĐV đã nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Pocari Sweat Việt Nam. Trước đó, thương hiệu cũng cung cấp sản phẩm phục vụ quá trình tập luyện.

Từ trái qua: Ngọc Hoa, Nguyên Thanh, Mi Soa. Ảnh: Pocari Sweat

Đây là một phần của chương trình Dream Project, đồng hành với các VĐV chạy bộ đường dài, có khả năng truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chuyến du đấu của ba VĐV kể trên thuộc khuôn khổ dự án năm nay. Trước đó, thương hiệu này từng đồng hành với Hứa Thuận Long (năm 2024). Đến năm 2025, chương trình tiếp tục với Long và thêm Hoàng Thị Ngọc Hoa.

"Phong trào chạy bộ tại Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều runner không còn dừng ở mục tiêu hoàn thành các giải trong nước mà bắt đầu hướng đến những sân chơi quốc tế. Đó là lý do khiến chúng tôi tiếp tục Dream Project", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cung đường 42km Tokyo Marathon ba VĐV tham dự. Ảnh: Tokyo Marathon

Trong thời gian tới, Pocari Sweat Việt Nam dự kiến tiếp tục triển khai các hoạt động đi cùng cộng đồng yêu thể thao, trong đó có chạy bộ và bóng đá. Thông qua các chương trình này, thương hiệu hướng tới việc khuyến khích lối sống năng động, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng vận động ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Tokyo Marathon là một trong những giải thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors, thu hút hàng chục nghìn vận động viên mỗi năm. Giải được xem là cột mốc đáng chú ý với cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn runner phong trào, bởi việc góp mặt tại đây đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hạn và kỷ luật.

Pocari Sweat là thương hiệu nước uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản, đã hiện diện hơn 10 năm tại Việt Nam và gắn với nhiều hoạt động thể thao cộng đồng. Sản phẩm được người dùng lựa chọn nhờ khả năng bổ sung nước và ion, hỗ trợ cơ thể hấp thu nước nhanh trong quá trình vận động.

Lan Anh