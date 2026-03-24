Pocari Sweat đồng hành chuỗi sự kiện mừng 80 năm ngành TDTT

Pocari Sweat lập trạm tiếp nước và ion giúp người chạy bù nước nhanh, giữ nước lâu, duy trì hiệu suất, tại loạt giải chạy cuối tuần qua ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Cụ thể, tại chuỗi sự kiện "Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM sáng 22/3 và Giải chạy chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026 tại Hà Nội sáng 21/3, Ban tổ chức đã bố trí các trạm tiếp nước Pocari Sweat trên các cung đường chạy nhằm hỗ trợ người tham gia bổ sung nước và ion kịp thời. Các hoạt động thu hút tổng cộng khoảng 26.000 người tham gia, từ vận động viên phong trào, sinh viên đến cán bộ, công chức.

Người dân Thủ đô hào hứng tại điểm xuất phát Ngày chạy Olympic 2026 sáng 22/3. Ảnh: Ban tổ chức

Theo các chuyên gia thể chất, trong bối cảnh thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng đầu mùa, việc duy trì thể trạng khi vận động liên tục trở thành yếu tố quan trọng đối với người chạy. Khi vận động kéo dài, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các ion thiết yếu qua mồ hôi. Nếu không được bổ sung kịp thời, người tham gia có thể giảm sức bền hoặc gặp tình trạng mệt mỏi.

Chị Nguyễn Trang tham gia Ngày chạy Olympic tại Hà Nội (22/3) cho biết, khi chạy trong điều kiện đông người và trời nóng, chị rất dễ bị xuống sức. "Tới trạm nước, mình được mọi người cổ vũ tiếp sức, có nước uống sẵn, cảm giác như được ‘sạc’ lại thể lực và tinh thần. Nhờ vậy mà mình hoàn thành cự ly mục tiêu", chị nói.

Các trạm tiếp nước của Pocari Sweat thu hút đông đảo người tham gia ghé lại nghỉ ngơi, bổ sung nước và ion để sẵn sàng tiếp tục hành trình. Ảnh: Nguyễn Trường

Chứng kiến xu hướng chạy bộ và vận động của người dân Việt Nam, ông Oyamada Kokei, Tổng giám đốc Pocari Sweat Việt Nam nhận xét, thể thao không còn là hoạt động của riêng vận động viên chuyên nghiệp, mà đã trở thành một phần của lối sống hàng ngày. Từ các giải chạy phong trào đến hoạt động thể dục, ngày càng nhiều người Việt chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực cho tương lai. "Thông qua hệ thống các trạm tiếp nước của Pocari Sweat, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người tham gia duy trì thể trạng ổn định nhất bằng việc cung cấp giải pháp bù nước và ion kịp thời, từ đó giúp trải nghiệm vận động được an toàn và hiệu quả hơn", ông Oyamada Kokei nói.

Hiện diện tại chuỗi sự kiện thể thao quy mô lớn trong "Tháng vận động toàn dân", Pocari Sweat tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng thể thao cộng đồng tại Việt Nam. Bên cạnh cung cấp giải pháp thức uống bổ sung ion khoa học, thương hiệu còn hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng thói quen rèn luyện bền vững, khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Các vận động viên tại giải chạy Hà Nội cùng Pocari Sweat hướng đến lối sống thể chất khỏe mạnh và khoa học. Ảnh: Ban tổ chức

Pocari Sweat là thương hiệu nước uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản đã có hơn 10 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế thông qua việc đồng hành các hoạt động thể thao cộng đồng. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ khả năng bổ sung nước và ion, hỗ trợ cơ thể hấp thu nhanh trong quá trình vận động, qua đó góp phần duy trì hiệu suất vận động và giúp người dùng hoàn thành hành trình một cách hiệu quả hơn.

Diệp Chi