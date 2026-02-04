PNJ thể hiện khát vọng tiến bước qua bao bì Xuân 2026

PNJ mang hình tượng ngựa sắt của Thánh Gióng vào bao bì Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm gửi gắm khát vọng tiến về phía trước và lan tỏa tinh thần sống đẹp.

Hình tượng này được PNJ lấy cảm hứng từ tác phẩm Gióng (1990, sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, hiện là Bảo vật quốc gia và thuộc sưu tập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bảo vật quốc gia; sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thiết kế ngựa của PNJ kế thừa tinh thần chuyển động và bố cục nhịp điệu từ tác phẩm Gióng. Thương hiệu thiết kế hình ảnh ngựa trong tư thế vươn mình, gợi liên tưởng đến tinh thần tiến bước. Trên thân ngựa, các nhà sáng tạo chọn lọc và sắp xếp nhiều họa tiết văn hóa gồm hoa văn giao long, rìu đồng gắn với thời đại Đông Sơn; bông lúa biểu trưng cho nền văn minh lúa nước; chi tiết mây, núi, sông theo phong cách tranh Hàng Trống kết hợp yếu tố điêu khắc đình làng. Nền trống đồng và các vòng tròn đồng tâm cũng gợi nhắc cội nguồn văn hóa Việt cổ.

PNJ thiết kế bao bì Xuân 2026 với nguồn cảm hứng từ tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Ảnh: PNJ

Theo đại diện thương hiệu, việc đưa các yếu tố mỹ thuật truyền thống vào thiết kế bao bì nhằm thể hiện sự trân trọng đối với di sản văn hóa, đồng thời, tìm cách kết nối những giá trị này với đời sống đương đại. Bộ thiết kế được sử dụng đồng bộ trên nhiều sản phẩm và không gian như hộp vàng miếng, bao lì xì, túi giấy, thiệp chúc và khu trưng bày tại PNJ Next.

Hình ảnh thiết kế ngựa Xuân 2026 trong không gian trưng bày sản phẩm của PNJ Next. Ảnh: PNJ

PNJ triển khai thiết kế trên nhiều điểm chạm nhằm giúp câu chuyện văn hóa được mở rộng thành trải nghiệm tổng thể dành cho khách hàng, thay vì giới hạn trong một món quà Tết. Qua đó, thương hiệu gửi gắm khát vọng tiến bước, sự gắn kết với các giá trị truyền thống trong dịp Xuân Bính Ngọ qua thông điệp "Ngựa vàng tiến bước - Xuân mới vươn mình", đồng thời, lan toả tinh thần sống đẹp.

Thiên Minh