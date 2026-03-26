Piaget Hà Nội tái xuất với diện mạo mới

Sau 4 tháng tạm đóng cửa để tân trang, boutique Piaget tại số 61 Lý Thái Tổ (Hà Nội) mở cửa trở lại ngày 20/3. Trên diện tích gần 119 m2, cửa hàng thiết kế theo phong cách Radiance (nhấn vào hiệu ứng ánh sáng). Nơi đây được định vị như một "Ateliers de l’Extraordinaire" (xưởng chế tác những điều phi thường) là nơi các nghệ nhân bậc thầy của thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp Piaget thực hiện các kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo, quý hiếm.
Bên ngoài tòa nhà sử dụng các module màu vàng, sắp xếp để phản chiếu ánh sáng và nhấn mạnh hình ảnh "nhà chế tác của vàng" mà thương hiệu theo đuổi. Piaget gọi phong cách này là “Radiance”, tập trung vào hiệu ứng sáng và cảm giác sang trọng. Các bề mặt kim loại được hoàn thiện kỹ, gợi liên tưởng đến kỹ thuật chạm khắc đặc trưng trên vòng tay và vỏ đồng hồ của hãng, tạo điểm nhấn thị giác cho toàn bộ mặt tiền.
Không gian nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, thanh lịch và ấm cúng. Hãng dùng hai tông màu đặc trưng gắn với thương hiệu là sắc vàng và xanh dương xuyên suốt gian trưng bày sản phẩm.
Nội thất sử dụng nhiều chi tiết bọc nhung, gỗ cao cấp và đặc biệt là các loại đá màu. Thiết kế này bắt nguồn từ truyền thống dùng đá bán quý và ngọc bích trong các sáng tạo của nhà Piaget kể từ thập niên 1960, mang lại cảm giác hoài cổ nhưng vẫn có tính đương đại.
Một trong những khu vực đắt giá nhất của cửa hàng là bức tường "Elegance of High Watchmaking". Đây là nơi tôn vinh những cỗ máy thời gian biểu tượng đã định hình nên lịch sử ngành đồng hồ thế giới - dòng đồng hồ thể thao sang trọng Piaget Polo và những tạo tác siêu mỏng Altiplano.
Hệ thống ánh sáng trong cửa hàng cũng được thiết kế riêng biệt để làm nổi bật độ bóng bẩy của các bề mặt kim loại và sắc thái tự nhiên của đá quý trên đồng hồ, giúp khách quan cảm nhận trọn vẹn sức sống mà các nghệ nhân "thổi" vào từng sản phẩm.
Trong ngày mở cửa trở lại, Piaget tổ chức đêm tiệc cocktail với sự góp mặt của CEO toàn cầu Benjamin Comar và bà Emmanuelle Kouakou - Giám đốc Điều hành khu vực SEAO cùng các khách hàng thân thiết.
Ông Benjamin Comar khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược của thương hiệu. Ông chia sẻ về những kỹ thuật độc quyền của nhà Piaget, dẫn dắt các vị khách bước vào thế giới của nghệ thuật thủ công tinh xảo.
Hành trình khám phá được tiếp nối tại tầng hai với workshop "The Atelier Introduction". Khách mời được trực tiếp trải nghiệm các bộ dụng cụ độc quyền, mô phỏng lại quá trình làm việc của những nghệ nhân bậc thầy tại La Côte-aux-Fées (Thụy Sĩ).
Bên cạnh đó, "The Perfume Bar" là một điểm chạm độc đáo khi cho phép khách mời tự tay pha chế mùi hương dựa trên 4 bộ sưu tập biểu tượng: Possession, Rose, Polo và Piaget Sixtie. Tại khu vực này, những ly cocktail được phục vụ trong không gian nội thất thiết kế mở, tạo sự thoải mái cho những cuộc trò chuyện về đam mê chế tác và nghệ thuật sống.
Mỗi góc nhỏ trong không gian 119 m2 này đều ẩn chứa một câu chuyện về lịch sử 152 năm của Piaget, từ những bộ chuyển động siêu mỏng huyền thoại đến những kiệt tác trang sức rực rỡ. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần quốc tế Tam Sơn là đối tác phân phối của hãng.
Hải My
Ảnh: Tam Sơn
Liên hệ:
- Piaget Hà Nội: 61 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 – 19h
Tel: 024 3934 7666
Hotline: 0962 980 039
Email: piaget.hn@tamsonfashion.com
- Piaget TP HCM: L1-12 & L2-05, Trung tâm thương mại Union Square,
171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10h – 21h
Tel: 028 3535 6723 - 028 3535 6725
Email: piaget.hcm@tamsonfashion.com.