Phút bàng hoàng phát hiện nam sinh mắc kẹt trong xe giường nằm cháy

Nghệ AnThoát khỏi xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, các hành khách tưởng mọi người đã an toàn cho đến khi phát hiện nam sinh tử vong bên trong.

Hơn 21h ngày 2/1, xe khách giường nằm chở 15 người, gồm hai tài xế, một phụ xe và 12 hành khách, rời bến xe Hà Tĩnh, phường Thành Sen, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, hướng ra Hà Nội. Trên khoang hành khách tầng một, Trần Hải và Gia Hiếu, cùng 18 tuổi, nằm sát nhau ở dãy thứ ba tính từ cabin về phía sau.

Theo lời Hải, sau khi xe chạy được khoảng vài chục phút, đèn trong khoang tắt, hầu hết hành khách chìm vào giấc ngủ. "Bọn em đi chơi dịp nghỉ Tết", Hải nói.

Khoảng hơn hai tiếng sau, khi xe chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Hải bất chợt tỉnh dậy vì cảm giác ngạt thở. Khói sặc vào mũi, cổ họng cay rát khiến nam sinh không thể hít sâu. Mở mắt, trước mặt em là một màn tối đặc quánh.

Khoang hành khách lúc này không còn ánh đèn, khói đen cuộn dày, che kín lối đi. Hải không nhìn thấy ai, cũng không nghe rõ tiếng hô hoán. "Em chỉ thấy khó thở, sặc khói, ho liên tục. Tối đen như mực, không biết chuyện gì đang xảy ra", Hải kể.

Hiện trường vụ cháy, khuya 2/1. Ảnh: Hùng Lê

Theo bản năng sinh tồn, nam thanh niên 18 tuổi cúi thấp người, đặt tay xuống sàn, bò về phía cửa xe. Khói mỗi lúc một dày, không khí nóng hầm hập. "Em không kịp nghĩ gì khác, chỉ bò ra ngoài", Hải nói.

Hải là một trong những hành khách xuống xe sau cùng. Khi vừa đặt chân xuống mặt đường, em quay lại nhưng không thấy Gia Hiếu, người nằm cạnh mình ở đâu nữa. Trong cơn hoảng loạn, Hải không kịp báo với ai rằng trên xe còn người.

Ở phía trước, tài xế và phụ xe cùng hành khách đang dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Ngọn lửa bùng nhanh, lan từ phần sau lên, gặp gió lớn nên không thể khống chế. Một số người vẫy các xe đi qua xin thêm bình chữa cháy nhưng đều bất lực.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra khoang hành khách và phát hiện Gia Hiếu mắc kẹt bên trong, song nam sinh lớp 12 đã tử vong.

Hải được đưa đến bệnh viện kiểm tra vì hít phải nhiều khói. Các bác sĩ cho biết em bị ngạt khói, sau đó được cho về nhà theo dõi sức khỏe. "Em chỉ nhớ cảm giác không thở được, tỉnh dậy giữa khói mù rồi bò ra ngoài. Khi biết bạn thân không qua khỏi, em bàng hoàng, ám ảnh vô cùng", Hải nói, giọng ngắt quãng.

Một nữ hành khách cho biết khi lửa bùng lên, khoang xe nhanh chóng chìm trong mùi khét và khói dày. "Mọi người bật dậy, la hét, gọi nhau chạy ra cửa. Có người vấp ngã, có người vừa chạy vừa ho sặc sụa", người này kể, cho hay không khí hỗn loạn chỉ diễn ra trong vài phút nhưng ai cũng hoảng loạn.

Phút bàng hoàng phát hiện nạn nhân mắc kẹt trong xe giường nằm cháy Nhân chứng kể phút bất lực khi xe giường nằm cháy trên cao tốc. Video: Huỳnh Sang - Huy Mạnh - Nguyễn Lâm

Theo nữ hành khách, ngọn lửa lan nhanh, gặp gió lớn trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nên bốc dữ dội. "Ra được ngoài rồi mà ai cũng run, chân tay bủn rủn. Nhìn xe cháy rực phía sau, nhiều người mới biết mình vừa thoát nạn", chị nói.

Đại diện nhà xe cho hay thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có 12 hành khách, cùng hai lái xe và một phụ xe. "Xe giường nằm này thiết kế 32 chỗ, tối hôm đó chỉ chở 12 khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội", người này nói.

Theo nhà xe, khi phát hiện cháy, các nhân viên lập tức đi dọc khoang ghế hô hoán, gọi mọi người đang nằm ngủ rời xe. Hành khách xuống gần hết trong tình trạng hoảng loạn, sau đó cùng nhà xe dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa. Một số phương tiện đi qua được vẫy dừng lại, hỗ trợ thêm bình xịt, song không hiệu quả.

"Lúc đó gió lớn, lửa bùng nhanh từ phía sau xe, không khống chế được", đại diện nhà xe kể. Theo người này, nạn nhân nằm ở dãy thứ ba tầng một, có một người bạn nằm cạnh đã thoát ra ngoài an toàn. Khi xuống xe, người bạn này không báo rằng còn người mắc kẹt bên trong.

Sau khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, nhà xe ưu tiên giải tỏa hiện trường, điều phương tiện khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình. Khi chuẩn bị chuyển khách, có người cho biết không đi tiếp vì trên xe còn bạn, lúc đó mọi người mới phát hiện còn hành khách bị sót lại. Đám cháy được khống chế vào khoảng 1h50 cùng ngày.

Xe khách trơ khung sau hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê

Về hành lý, lãnh đạo nhà xe cho biết một số hành khách kịp lấy đồ, số khác bỏ lại do lửa cháy lớn và nhiều tiếng nổ phát ra khiến mọi người hoảng loạn. Ai cũng cuống cuồng, tưởng hành khách đã xuống hết, dẫn đến sự cố để lại hậu quả chết người.

Trưa nay hiện trường tai nạn đã được giải tỏa. Mặt đường rộng hàng chục mét vuông đầy tàn tro, công nhân phải mất hàng tiếng để dọn dẹp. Cao tốc đoạn xảy ra tai nạn mặt đường bằng phẳng, thông thoáng.

Theo đại diện nhà xe, ôtô giường nằm mua hơn hai năm trước, chưa từng hỏng hóc hay xảy ra sự cố. Uớc tính thiệt hại vụ cháy khoảng 1,8 tỷ đồng.

Nạn nhân tử vong đang học lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn phường Thành Sen. Em được biết đến là một cán bộ đoàn năng nổ, có năng khiếu thể thao.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng

* Tên một số nạn nhân đã thay đổi