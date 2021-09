Phương Trang tiếp tục đưa người dân hồi hương

Người dân các tỉnh lần lượt rời TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai để lên đường về quê tránh dịch vào ngày 9/9.

1.500 học sinh, thai phụ, trẻ nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh Bình Định, Cà Mau, Vũng Tàu và Phú Yên được lên chuyến xe miễn phí của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (Phương Trang) để trở về quê sau thời gian dài chống chọi với dịch bệnh tại thành phố.

Xuất phát vào 9h sáng, ngày 9/9, từ Bến xe Miền Đông, khoảng 540 người Bình Định là các em học sinh cùng người thân lên đường về quê. Các em là học sinh tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Bình Định tạm trú tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và có nguyện vọng trở về địa phương để nhập học.

Sau khi về đến Bình Định, các em và người thân sẽ được đón về những khu cách ly tập trung theo quy định của tỉnh (không thu phí) hoặc tại khách sạn (có thu phí). Em Tuấn Anh, học sinh cấp 2, háo hức khi trở về quê sau những ngày sống trong tâm dịch. chia sẻ: "Nghỉ hè cháu vào TP HCM với ba mẹ, qua tháng 9 rồi mà dịch vậy cháu sợ không được về quê nhập học. Nay được về cháu vui lắm!".

Sáng cùng ngày, đoàn xe Phương Trang cũng đưa 288 người dân Cà Mau xuất phát từ 3 bến xe tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai là Bến xe Miền Tây, Bình Dương và Đồng Nai lên đường về quê tránh dịch. Đây là đợt thứ hai Phương Trang đưa người dân Cà Mau hồi hương, tập trung hỗ trợ những trường hợp có con nhỏ, thất nghiệp, cạn kiệt tài chính, không còn chỗ trọ, người bệnh không có người chăm sóc và học sinh vào làm bị thất nghiệp... Trước đó, trong đợt đầu tiên, Phương Trang đã đưa 94 bà con "đất mũi" bình an về đến quê nhà.

Mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ trở về quê hương sau thời gian dài bị mắc kẹt tại tâm dịch.

Nối tiếp Bình Định và Cà Mau, chiều cùng ngày, tại Bến xe Miền Đông, Phương Trang đưa 26 người dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên đường. 26 hành khách đặc biệt này gồm 24 thai phụ cùng hai con nhỏ đang sinh sống và làm việc tại TP HCM có nguyện vọng về đoàn tụ với gia đình. Ngay khi về đến huyện Châu Đức, các thai phụ, trẻ nhỏ sẽ được đón đến khu cách ly tập trung hai tuần tại trường Mầm non Tuổi Ngọc và Phượng Hồng.

Vào 16h30, 650 bà con Phú Yên xuất phát. Đây là đợt thứ 17 Phương Trang đưa người dân Phú Yên trở về quê hương xuất phát từ TP HCM. Tính đến hiện tại, công ty đã đưa gần 10.000 bà con Phú Yên từ TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê sau bao ngày chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Việc đưa người dân hồi hương lần này nằm trong chương trình 5.000 chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch do Phương Trang thực hiện với sứ mệnh "trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng". Chương trình được phối hợp triển khai cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành có người dân sống và làm việc tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Phương Trang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành đưa hơn 15.000 bà con bình an về lại quê nhà Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Thuận, Hậu Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Huế, Vĩnh Long, Bình Định và Vũng Tàu...

Bên cạnh các chuyến xe nghĩa tình, đơn vị này còn triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hành trình "Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng" được Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group tích cực triển khai từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Các hoạt động nhằm hướng đến đồng bào gặp khó khăn trong tâm dịch và bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, nhằm chung tay cùng TP HCM đảm bảo nhu cầu thực phẩm, từ ngày 6/9, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group triển khai kế hoạch hỗ trợ 1.000 tấn rau củ, quả với nhiều rau lá xanh để tiếp tục tiếp sức cho bà con thành phố chống dịch. Tiếp nối kinh nghiệm của chiến dịch hỗ trợ nông sản đến 32 bếp ăn từ thiện tại TP HCM nhiều tháng qua và hỗ trợ hơn 2.000 tấn rau củ đến bà con Đà Nẵng trước đó, FUTA Group đã thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và huy động đội xe 30 chiếc từ xe tải, xe khách đến xe buýt được chuyển đổi công năng để vận chuyển về TP HCM.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lan rộng và hạn chế số ca tử vong, tính đến thời điểm này, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã hỗ trợ hàng chục tỉnh thành 20 hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, hơn 400.000 bộ test nhanh, hơn 500 máy trợ thở HFNC, gần 100 máy thở xâm lấn ICU, 115 máy trợ thở trộn oxy khí nén điện tử, 20 máy thở cao cấp, hơn 31.000 máy tạo oxy lưu lượng cao, 26.000 máy đo nồng độ oxy SpO2, hơn 3 triệu găng tay y tế...

Hành trình "Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng" của Tập đoàn Phương Trang vẫn đang tiếp diễn nhằm cùng đồng bào cả nước vượt qua thách thức do Covid-19.

