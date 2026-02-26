Phương pháp Linearthinking hỗ trợ học sinh tiểu học, trung học luyện thi IELTS

Phương pháp Linearthinking từ DOL English giúp học sinh tiểu học, trung học cơ sở rèn tư duy tiếng Anh logic, hỗ trợ hiệu quả việc luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT...

Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được phát triển từ năm 2018 bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) gồm anh Lê Đình Lực (chuyên toán), chị Hà Đặng Như Quỳnh (chuyên văn, 9.0 IELTS)...

Phương pháp này tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, hiệu quả.

"Phương pháp được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên tiếng Anh", đại diện DOL English nói.

Nhờ cách tiếp cận dựa trên tư duy và cấu trúc ngôn ngữ, Linearthinking nhanh chóng chứng minh hiệu quả qua thành tích của học viên tại DOL English. Điển hình như trường hợp em Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi, TP HCM), nhờ học theo phương pháp Linearthinking đã đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu dù học lớp 1 đến lớp 4 ở trường công lập.

Hoàng Phúc đạt điểm Reading (đọc), Listening (nghe) và Speaking (nói) là 8.5, riêng phần Writing (viết) đạt 7.0.

Em cho biết nhờ áp dụng Linearthinking, việc đọc hiểu và nắm bắt ý chính trong đề thi trở nên dễ dàng hơn. "Phương pháp này giúp con rút ý nhanh, hiểu trọng tâm bài đọc dù không biết hết từ vựng, nên thấy đề dễ hơn hẳn", Phúc nói.

Bé Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi) đạt 8.0 IELTS nhờ Linearthinking. Ảnh: NVCC

Theo anh Trần Đình Hoàng Hưng, phụ huynh của Phúc, gia đình ưu tiên phương pháp giúp con học hiệu quả mà vẫn có nhiều thời gian vui chơi, rèn sức khỏe. Sau khi tìm hiểu nhiều nơi, anh chọn cho con học tại DOL English - đơn vị phát triển Linearthinking. "Điều tôi thấy rõ nhất là con học chủ động hơn, không còn áp lực và luôn háo hức đến lớp", anh chia sẻ.

Không chỉ ở cấp tiểu học, phương pháp này còn chứng minh hiệu quả với học sinh cấp THCS. Bạn Nguyễn Ngọc Linh Đan (lớp 8A5, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM) cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt khi áp dụng phương pháp Linearthinking và đạt 8.5 IELTS dịp Tết 2026.

"Trước đây em hay gặp khó trong phần viết, không biết mở rộng ý. Nhờ Linearthinking, em học được cách triển khai luận điểm, sử dụng từ ngữ đa dạng hơn, kỹ năng nói và đọc cũng cải thiện mạnh", Linh Đan cho biết.

Linh Đan, lớp 8 trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM) vui mừng với kết quả thi IELTS vượt kì vọng. Ảnh: NVCC

Ngoài giúp luyện thi IELTS, Linearthinking còn phát huy hiệu quả trong các kỳ thi quốc tế khác. Bạn Dương Nghiệp Phát (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM) tăng điểm SAT từ 1.230 lên 1.580 sau ba tháng học ở DOL English. "Phương pháp này giúp em nhận diện lỗi sai, rèn khả năng phân tích ngữ cảnh và tư duy nhanh hơn", Phát nói.

Nghiệp Phát bất ngờ với kết quả SAT tăng sau 3 tháng học ở DOL English. Ảnh: NVCC

Đại diện DOL English cho biết phương pháp Linearthinking giúp học sinh học tiếng Anh hiệu quả, nhẹ nhàng và phát triển tư duy ngôn ngữ vững chắc. Cụ thể, hiện trung tâm có 3 giáo viên đạt 9.0 IELTS và hàng trăm học viên đạt điểm IELTS từ 8.0 đến 8.5 (nhiều bạn trong số này là học sinh THCS, THPT).

Nhờ kết hợp giữa nền tảng tư duy và công nghệ giúp DOL English thành một trong những trung tâm luyện thi IELTS, SAT uy tín tại TP HCM.

Thái Anh