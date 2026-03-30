Phúc Huỳnh rút khỏi giải pickleball PPA Tour Hà Nội vì bất mãn

Tay vợt Huỳnh Thiên Phúc, á quân châu Á 2025, quyết định rút khỏi giải PPA Tour Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 vì cảm thấy bị đối xử không công bằng.

Thông báo được Phúc Huỳnh đăng trên trang cá nhân tối 30/3, sau khi ban tổ chức công bố lịch đấu. Theo tay vợt này, việc phải đánh từ vòng loại, dù vô địch hai giải đấu PPA trong năm 2025 và hiện đứng thứ 17 thế giới, là bất công đối với anh, trong khi có những VĐV chưa có điểm tích lũy lại được ưu tiên vào thẳng vòng chính.

Phúc Huỳnh thừa nhận rất khó khăn khi cân nhắc, nhưng quyết định rút khỏi giải vì muốn giữ vững những giá trị mà anh tin là "tốt nhất cho pickleball Việt Nam". Sau cùng, tay vợt sinh năm 2000 kỳ vọng khâu tổ chức chuyên môn của các giải pickleball lớn ở Việt Nam sẽ thay đổi về thực chất.

Tay vợt pickleball Phúc Huỳnh từng vô địch nhiều giải đấu, trong đó có PPA Tour Asia 2025 chặng TP HCM và Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu của VnExpress, việc Phúc Huỳnh không được vào thẳng vòng đấu chính chủ yếu vì chưa chịu ký hợp đồng với PPA Tour Asia - hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp hàng đầu châu Á.

Mới đây, PPA Tour Asia áp dụng quy định mới, buộc các VĐV thuộc top 50 phải ký hợp đồng nếu muốn tiếp tục thi đấu trong hệ thống giải của tổ chức này. Động thái này nhằm củng cố hệ sinh thái chuyên nghiệp của PPA Tour sau khi liên kết chặt hơn với Major League Pickleball. Tuy nhiên, nhiều tay vợt châu Á tìm cách né tránh. Vì nếu ký, họ phải ưu tiên lịch thi đấu của PPA Tour và bị hạn chế tham gia các giải ngoài hệ thống.

"Tôi hơi lấn cấn về quy định độc quyền của giải", Phúc Huỳnh từng cho biết. "Ở thời điểm phong trào nước mình đang cần sự kết nối và giao lưu mở như hiện nay, việc hạn chế VĐV chỉ được đánh một hệ thống giải vô tình tạo ra những rào cản không đáng có".

Trước đây, tay vợt Quang Dương từng ký hợp đồng với hệ thống PPA và thi đấu tại Major League Pickleball. Nhưng sau đó anh bị Liên đoàn Pickleball Mỹ (UPA) cắt hợp đồng chuyên nghiệp do vi phạm hợp đồng thương mại độc quyền khi không tham dự giải đấu của họ mà không thông báo trước. Tay vợt Việt kiều còn bị UPA phạt 50.000 USD và xóa khỏi hệ thống pickleball Mỹ. Từ trường hợp của Quang Dương, các tay vợt Việt Nam cẩn trọng hơn trong việc ký hợp đồng độc quyền.

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000. Anh theo gia đình sang Mỹ từ ba tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp, vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, á quân châu Á 2025. Cũng trong năm ngoái, Phúc Huỳnh vô địch hai giải PPA Tour Asia 2025 tại TP HCM và Đà Nẵng.

PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái.

Hợp đồng độc quyền PPA Tour Khi ký hợp đồng độc quyền với PPA Tour, VĐV được vào thẳng vòng đấu chính các giải đấu của hệ thống này. Còn nếu chưa, VĐV phải tham dự từ vòng sơ loại, mất nhiều thời gian và thể lực. Tuy nhiên, do tiền thưởng ở các giải đấu của PPA Tour Asia chưa cao, nhiều tay vợt chọn duy trì trạng thái tự do. Việc không ràng buộc với hệ thống riêng nào giúp họ linh hoạt tham gia nhiều giải đấu phong trào và sự kiện thương mại với mức thu nhập hấp dẫn.

