Phú Quốc tăng tốc thi công hai dự án trọng điểm phục vụ APEC

Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận tiến độ vượt kế hoạch, hoàn thành nhiều hạng mục từ giữa năm 2026, khai thác quý I/2027.

Dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, là công trình biểu tượng phục vụ mục tiêu chính trị đối ngoại quốc gia. Dự án có quy mô 16,06 ha gồm công viên APEC, nhà hát đa năng và trung tâm hội nghị triển lãm.

Theo báo cáo chi tiết từ Sun Group, tiến độ chung của hai hạng mục chính là trung tâm hội nghị và nhà hát đa năng đều duy trì ở mức khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng. Trong đó, trung tâm Hội nghị thuộc phân Khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Công tác lắp dựng kết cấu thép dự kiến hoàn thành vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026 và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Phối cảnh quần thể Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC. Ảnh: Sun Group

Trong khi đó, mức độ hoàn thiện của nhà hát đa năng (Khu S2) cũng đã đạt tới 95% phần móng và 20,5% phần thô. Tương tự, hạng mục này sẽ hoàn thành kết cấu thép vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Nhà hát đa năng có diện tích phủ mái 17.200 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm với sức chứa 4.094 chỗ ngồi. Công trình do các đơn vị tư vấn hàng đầu Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế theo hình khối tròn - biểu tượng của Trời đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông là biểu trưng cho Đất.

Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điểm nhấn của trung tâm này là ballroom vượt nhịp 81 m không cột, diện tích 11.050 m2, được ghi nhận lớn nhất thế giới hiện nay, vượt qua Caesars Forum ở Las Vegas.

Phối cảnh nhà hát đa năng. Ảnh: Sun Group

Các công trình sử dụng ngôn ngữ kiến trúc phương Đông kết hợp công nghệ xây dựng hiện đại. Lớp vỏ họa tiết vảy rồng, các chi tiết điêu khắc và mảng khối tròn - vuông mang ý nghĩa Trời - Đất được tổ chức đồng bộ, tạo nên một quần thể vừa biểu tượng vừa tối ưu hiệu quả sử dụng. Không gian bên trong được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên.

Song song đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận tốc độ thi công nhanh. Từ tháng 7/2025, các hạng mục phục vụ giai đoạn 1 được triển khai đồng loạt gồm đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2. Nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Lũy kế sản lượng toàn dự án đạt hơn 2.370 tỷ đồng. Chỉ sau bốn tháng, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo phương án duyệt, sân bay đạt chuẩn 4E của ICAO, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án sẽ bổ sung nhà ga mới, mở rộng hệ thống sân đỗ và hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng lượng khách tăng mạnh trong giai đoạn 2026-2030.

Tiến độ thi công của hai dự án được đánh giá là "thần tốc" khi toàn bộ hạng mục chính đều đang bám sát kế hoạch và nhiều phần vượt mốc. Việc hoàn thiện sớm đường băng số 2 và nhà ga VIP giúp Phú Quốc chủ động hạ tầng đón nguyên thủ và các đoàn khách cao cấp trong tuần lễ APEC, đồng thời tạo nền tảng phát triển cho mạng lưới hàng không - du lịch - thương mại.

Theo chủ đầu tư, các công trình ngoài phục vụ APEC còn góp phần định vị Phú Quốc thành trung tâm hội nghị, du lịch và dịch vụ quốc tế. Hệ thống hạ tầng quy mô lớn, kết hợp kiến trúc biểu tượng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, được kỳ vọng trở thành động lực để đảo ngọc thu hút dòng vốn, khách du lịch và các hoạt động kinh tế mới trong những năm tiếp theo.

Hoài Phương