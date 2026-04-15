Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm trung tâm Tống Khánh Linh

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chia sẻ thông điệp về tầm quan trọng của chăm sóc và giáo dục trẻ em khi thăm trung tâm Tống Khánh Linh ở Bắc Kinh.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 14/4 đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân.

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi đến thăm trung tâm mang tên một người phụ nữ ưu tú của Trung Quốc, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, hòa bình, hữu nghị quốc tế và đặc biệt là cho tương lai của trẻ em, theo Bộ Ngoại giao.

Phu nhân chia sẻ đây không chỉ là một trung tâm giáo dục - khoa học đơn thuần, mà còn là biểu tượng sống động cho một tầm nhìn nhân văn sâu sắc là đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội.

Bà Ngô Phương Ly ngày 14/4 tham quan lớp học thủ công mỹ nghệ tại trung tâm. Ảnh: BNG

Tại trung tâm, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được nghe giới thiệu về Quỹ Tống Khánh Linh và hoạt động của Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên; tham quan Không gian Montessori, Không gian Tinh hoa và các lớp dạy về kinh kịch, làm giấy, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.

Tại lớp về y học cổ truyền, phu nhân trải nghiệm việc làm túi thơm khi tự tay chọn 6 loại thảo dược và nghiền nhỏ, cho vào túi.

Bà bày tỏ ấn tượng về không gian mở, hiện đại của trung tâm Tống Khánh Linh, nơi các thanh thiếu niên có thể tiếp cận với khoa học, công nghệ, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo một cách sinh động, gần gũi.

Phu nhân cho rằng trung tâm là minh chứng rõ nét cho một triết lý giáo dục tiến bộ: học đi đôi với hành, học thông qua trải nghiệm, và học để phát triển toàn diện.

Bà Ngô Phương Ly ghi lưu bút tại Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh ngày 14/4. Ảnh: BNG

Theo bà Ngô Phương Ly, việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, vun đắp cho tương lai của mỗi quốc gia. Một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những con người giỏi chuyên môn, mà còn tạo ra những công dân có trách nhiệm, có lòng nhân ái và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Phu nhân cho hay Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc, học tập và trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Các học viên của trung tâm biểu diễn tiết mục "Mộc Quế Anh quải soái" để chào mừng bà Ngô Phương Ly. Ảnh: BNG

Bà Ngô Phương Ly cho rằng giữa sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, khoa học vũ trụ và công nghệ sinh học, yếu tố con người vẫn là cốt lõi. Bà mong muốn công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày nay cần mang những trọng trách mới, đặc biệt quan trọng là việc khơi dậy tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề cho các em, bồi dưỡng lòng nhân ái, giúp các em hiểu về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Thanh Danh